Los comerciantes de Uría esperan ayuda municipal un año después del incendio

Esta semana, el próximo viernes, se cumplirá un año de aquel trágico día en el que una chispa se fue de control en el número 58 de la calle Uría. Un hilo de humo que parecía inofensivo saliendo de la primera planta del edificio se saldó pocas horas después con un edificio derrumbado, otro semidestruido y con el peor de los resultados: un bombero fallecido. Han sido doce meses que para algunos ovetenses han pasado muy rápido, con esa velocidad con la que se esfuman los días durante las rutinas diarias, aunque para muchos otros han sido 365 largos y duros días. Empezando por la familia de Eloy Palacio, ese funcionario que se dejó la vida en acto de servicio, y pasando también por esos comerciantes que han tenido que lidiar con pérdidas que en algunos casos les han llevado al cierre. Han estado, aseguran, «solos».

Un paseo por ese tramo de la calle más comercial de la ciudad da cuenta de las cenizas que dejó el incendio de Uría. De los negocios más cercanos al edificio solo queda una peluquería abierta. El restaurante que allí se ubicaba ha tenido que echar el cierre al no poder afrontar las pérdidas de tres meses sin actividad y con un tránsito posterior reducido. Todavía a día de hoy, con los trabajos de reconstrucción del edificio en marcha, el tránsito de peatones por esa parte de la acera se nota reducido. Tampoco volvió a abrir allí una zapatería, cuyas dueñas optaron por mudarse y empezar de cero con la ayuda de su familia. Una de las socias, Sheila Titos, ha tenido incluso que responder con su patrimonio personal para tratar de salvar la situación. «Durante tres meses estuvimos completamente cerrados. No ingresamos nada, pero seguimos teniendo gastos. Nadie nos ayudó», explica la joven.

No solo en Uría hubo comercios afectados. El fuego dañó gravemente al edificio del número 25 de Melquíades Álvarez. La propiedad tuvo que demoler también ese inmueble y la calle, aunque menos tiempo, también permaneció cerrada al tráfico durante semanas. Los comerciantes de ambas calles se unieron a los pocos días del incendio en una plataforma que inicialmente, confiando que fuera algo de pocas jornadas, pedían información. Cuando se dieron cuenta de que las secuelas del incendio iban para largo pidieron ayuda al Ayuntamiento. Creían que tenía que asumir sus responsabilidades por la gestión del incendio.

«El Consistorio es responsable porque no había agua en los hidrantes. Yo estoy obligado a tener un hidrante en mi local y, si no funciona, me multan o me pueden meter en la cárcel si ocurre algo. Pero a los políticos no les pasa nada», reprocha Jeff Medeiros, portavoz de esta plataforma. Los comerciantes afectados se reconocen «indignados», cargados de «impotencia y rabia» porque las ayudas que les habían prometido no han llegado. «El concejal de Economía prometió ayudas directas para los comerciantes que, sin tener culpa ninguna, nos vimos afectados, pero un año después no hemos recibido ni un euro. El Ayuntamiento no ha hecho absolutamente nada por nosotros», recrimina.

Fue pocos días después del incendio cuando el edil se reunió con la plataforma para presentar cuatro líneas de ayudas para los comerciantes. Una de ellas hablaba de subvenciones directas, aunque luego fueron descartadas. Esas ayudas directas, dijo Rosón, serían «ilegales» y que el Ayuntamiento no podía actuar como «una correduría de seguros». «Desde el Ayuntamiento se organizaron dos ferias y se pagaron promociones de Navidad. Las reuniones fueron constantes y fluidas. No les abandonamos y les ayudamos en lo que pudimos», dice ahora Rosón, un año después del incendio.

Los comerciantes piensan todo lo contrario, aseguran que aguardan ayudas del Ayuntamiento, una compensación por sus pérdidas que algunos de ellos pedirán mediante una reclamación patrimonial que, con toda probabilidad, terminará en los tribunales. Los comercios cifraron en alguna ocasión las pérdidas en más de cien mil euros. Aunque el montante final se conocerá esta semana, cuando vence el plazo para pedir al Ayuntamiento esa compensación. No será la única que recibirá el Consistorio en los próximos días.

Los propietarios del inmueble de Uría y la familia del bombero fallecido ultiman sus peticiones patrimoniales que alcanzarán cifras millonarias. Una vez recibidas, el Ayuntamiento dispone de seis meses para responder. Si no lo hace, la siguiente vía será la judicial. Los afectados exigen esa responsabilidad por los supuestos errores en la intervención y la falta de medios para la extinción de las llamas aquel 7 de abril del pasado año, cuando la ciudad quedó sumida en un olor a humo, cuando la calle comercial siempre bulliciosa quedó en silencio, cuando Eloy Palacio perdió su vida tratando de que no corriera peligro la de los demás.