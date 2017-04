«No sacamos las notas de Recaudación porque el juez ordenó paralizar el proceso»

«No dio tiempo a sacar las notas porque un juez ordenó paralizar el proceso del concurso de oposición para el servicio de Recaudación». Es la contestación que dio ayer el concejal de Personal, Iván Álvarez, a los opositores que exigen al Ayuntamiento dar a conocer las notas del segundo ejercicio práctico que conformaba la prueba para acceder a las trece plazas de Auxiliar Administrativo, convocadas para remunicipalizar el servicio.

A lo largo de esta próxima semana el abogado de los opositores interpondrá una reclamación, vía administrativa, para exigir al Ayuntamiento que haga públicas las calificaciones, igual que se hicieron con las otras tres pruebas que completaban el concurso oposición, convocado en octubre, paralizado un mes después por los tribunales y ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el mes pasado.

El edil de Izquierda Unida aseguró que el proceso está «judicializado» y que no se pudo dar «un paso más» para sacar los resultados de la prueba teórica como así exigen los aspirantes que se presentaron a los exámenes. «Estamos a expensas de lo que diga el juez», matizó Iván Álvarez.

Precisamente, el abogado de los opositores ya adelantó que, en caso de que el Ayuntamiento no publique las notas, emprenderán acciones legales contra el Consistorio. Un nuevo contencioso en formato de recurso potestativo de reposición para que «se revise el caso», aseguró su letrado, David Mayo.

No será lo único que exigirán al Ayuntamiento. Los opositores también piden que se respeten las notas de cada uno de los aspirantes que concurrieron al concurso así como el mantenimiento de las plazas asignadas, en caso de que se convoque una nueva oposición. De esta cuestión, el concejal de Personal se amparó en lo que «jurídicamente nos marquen». Matizó, eso sí, que si se anuncia una nueva oferta pública de empleo no sería de plazas interinas, sino «definitivas», por lo que no cabría la posibilidad de guardar la nota a estos opositores que participaron en un proceso para régimen interino para atención de servicios esenciales. «Son dos procedimientos diferentes», explicó el concejal.

Iván Álvarez también dio contestación a otra de las demandas de los opositores. La devolución de las tasas de los exámenes. En este sentido, el edil de Izquierda Unida afirmó que «política» y «éticamente» habría que «devolverlas». A renglón seguido, aseguró que jurídicamente hay que «esperar el como hacerlo».

Hasta el momento, cuarenta y cuatro opositores han iniciado los trámites para demandar al Ayuntamiento para que dé a conocer las notas del examen que faltan por publicar. Se espera que esta cifra se incremente en cuanto se constituyan como plataforma esta misma semana.