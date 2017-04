«Hay que luchar por los derechos que perdimos en la reforma laboral»

El pasado viernes 24 de marzo, Juan Pedro Muñoz fue elegido nuevo secretario general de la Unión Comarcal de Oviedo de Comisiones Obreras (CCOO) sin ningún rival, dentro de una «candidatura de consenso» y en sustitución de Ana María Alonso. Es fisioterapeuta en el Hospital Central y, con anterioridad, dentro del sindicato ha ejercido labores de comunicación.

¿Cómo se encuentra la Unión Comarcal de Oviedo?

Acabo de aterrizar, nunca había tenido un cargo de tanta responsabilidad. Siempre estuve en las trincheras, llevo más de 30 años afiliado a CCOO. Estoy poniéndome al día con la situación.

¿Y las cuentas, los afiliados...?

Somos unos ocho mil y pico afiliados en la comarca. La afiliación bajó durante la crisis, pero las cuentas están saneadas y perfectamente en regla.

UGT sufrió un registro en su sede...

(Interrumpe) Sí, pero yo aquí eso no creo que suceda. Siempre sabes que con el tiempo surge cualquier cosa, pero ese problema seguro que no lo vamos a tener.

¿Pone la mano en el fuego por su sindicato?

En lo que a mí respecta, siempre.

¿Qué ofrece CCOO a los trabajadores ovetenses?

Hay una cosa buena, el pacto que firmó el área de Administraciones Públicas de CCOO con Montoro (se refiere al acuerdo para convertir convocar las plazas en interinidad). Viendo que la comarca es eminentemente servicios, es una base para la creación de empleo. Otra cosa es recuperar las 35 horas semanales, porque eso daría lugar a la creación de mucho empleo público que se destruyó en 2012, cuando se cambió a la jornada a 37 horas y media. Eso es bastante importante, el tejido industrial va desapareciendo y las grandes empresas quedando en microempresas. Ahora a ver cómo se traslada el acuerdo a las regiones.

¿Qué problema puede haber?

Si cada comunidad lo negocia de forma independiente, va a pasar como cuando la reforma laboral y los recortes, que fue automático. En Asturias fue incluso más allá en los recortes el gobierno del PSOE, por ejemplo en Sanidad. La ponderación de las noches es la peor de todas las comunidades, tiene que trabajar más la gente, con menos días de descanso y generando menos empleo.

¿Y qué ofrece el sindicato a los parados y a los autónomos?

A los parados es una cobertura importante trabajar para ellos. Los autónomos creo que es una asignatura pendiente que tenemos los sindicatos, están muy abandonados. Estamos en un momento de transición, porque va a haber un congreso en mayo donde va a cambiar la secretaría regional. Hay dos propuestas divergentes, una de continuismo y otra de apertura.

¿Cuál es cuál?

El secretario comarcal de Avilés, José María Guzmán Pacios, y José Manuel Zapico, del Nalón, de momento. El continuista es Pacios, me posiciono con Zapico.

¿Qué tal es la situación de los trabajadores del HUCA?

Está mejorando poco a poco, no es tan caótica como dicen los compañeros. Sí que se perdieron plazas del 2012 acá, pero poco a poco se están recuperando. El problema es la interinidad.

¿Eliminar la jornada de tarde no es lesivo para los usuarios?

Es lesivo. Habría que habilitar consultas por la tarde como había antes, pero contratando personal. La fórmula no es aumentar la jornada de trabajo a por la tarde, es crear empleo. Si tienes que contratar de 16 a 19 horas, contrata, pero no pongas a doblar.

¿Cómo está el conflicto laboral del hotel de la Reconquista?

Salió la sentencia que declaró improcedente el despido de Raquel (Agüeros, expresidenta del comité de empresa). Está bastante mal, en el sentido de ¿quién es el 'dueño' de HOTUSA, que tiene el 40 %? El Principado. Y si no hace nada contra esa empresa, que atenta contra los derechos de los delegados sindicales, mal vamos...

¿Qué otros retos tienen?

Hay que sacar el sindicato de los despachos, ir a donde verdaderamente está la fuerza de este sindicato, que es en las empresas. Una de las cosas que quiero hacer desde la Unión Comarcal es coordinarme con las secciones sindicales, conocerlas. Dentro del sindicato, somos grupos estancos.

¿Cuál es su opinión sobre el plan estratégico de Oviedo?

Hay cosas positivas. Por ejemplo, la Cometecon del otro día. Hay que traer a la gente a esos actos. Echo en falta una zona amplia para poder hacer los espectáculos, abierto. En líneas generales lo veo bien.

¿Es buena idea recuperar la industria?

Buena sí, pero va a ser difícil. Ya no es como antes, abundan las microempresas, autónomos, emprendedores... Habría que darles más fuerza también. Están bastante mal, cuando te llaman para trabajar te exigen ser autónomo, pagar la cuota y así se la ahorran. La industria se está destruyendo a pasos agigantados.

¿Cómo se podrían potenciar la cultura y el turismo en Oviedo?

Es una de las bazas que tenemos. Tenemos que hacer una estrategia entre la gente del sindicato.

¿Cuál será su primera gran lucha?

Tenemos pendiente el tema del Reconquista, hay que recuperarlo. Tenemos que ir a fuego. También con las trabajadoras de acompañamiento de los autobuses escolares.

¿CCOO es independiente de IU?

Sí, y lo digo tajante. No milito en ningún partido político y si no fuera independiente no estaría aquí.

¿Tienen sentido los sindicatos en un mundo globalizado?

Sí. Lo estamos viendo ahora, que se están precarizando los empleos. Si no hubiera sindicato estaríamos mucho peor todavía. Volvemos al Reconquista. Si no hubiera habido sindicatos potentes, ¿qué habría sido de los trabajadores? Estarían en la calle todos. Más ejemplos, Trubia. Sin sindicatos estaríamos con sueldos miserables, somos la última barrera de contención de los recortes. Hay que luchar por los derechos que perdimos con la reforma laboral.