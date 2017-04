El PP pide que comparezca el jefe de la Policía Local por las 'tarjetas blue'

El Grupo Municipal del PP pedirá hoy mismo la comparecencia del comisario principal de la Policía Local, José Manuel López, para que dé explicaciones sobre las 'tarjetas blue' en la comisión de Atención a las Personas, donde está previsto que declaren los tres funcionarios responsables de su tramitación en los últimos años. Así lo anunció ayer su portavoz adjunto, Gerardo Antuña, que denunció que «no coincide lo que no se nos ha enseñado de las tarjetas, con los que se está publicando en los medios de comunicación». Lo que no le encaja a los populares es que en la documentación que consultaron hay un informe del comisario principal en el que señala que no consta solicitud en el expediente por el que se concedió una tarjeta de 'autorizado' a un coche del entonces alcalde, Agustín Iglesias Caunedo. «Hay una pregunta formal sobre si hay una petición por parte del entonces alcalde y se nos dice que no», insistió. No la hay, pero sí unas notas en las que el comisario principal sostiene que se la pidió el alcalde.

El número dos de los populares mostró además su malestar por las filtraciones a los medios de imágenes y documentos de los recabados por el concejal de Seguridad, Ricardo Fernández, acerca de estos permisos irregulares para circular y aparcar en zonas restringidas a empresarios, mandos policiales, contratistas, alcaldes de barrio y concejales del PP, entre ellos el exalcalde, Agustín Iglesias Caunedo. «Ha roto cualquier tipo de código entre el Gobierno y la oposición», denunció Antuña. El edil recordó que tanto su grupo como el de Ciudadanos consultaron los legajos con información sobre estas 49 tarjetas irregulares en presencia de Fernández, como garante de la custodia de la documentación, por lo que se preguntó «si en el caso de IU y Somos Oviedo han accedido en las mismas condiciones».

'Tarjetas blue' y autorizados

El doble enfado de los populares no molestó al concejal de Seguridad. Ricardo Fernández insistió en que «no ha dado ni un nombre» y que lo que ha hecho es recabar un información y ponerla a disposición de los grupos y «ahí está para que la consulten las veces que deseen». Pidió también paciencia para escuchar primero el testimonio en comisión de los funcionarios que tramitaban estas autorizaciones.

En la investigación llevada a cabo por Fernández aparecieron medio centenar de tarjetas con privilegios irregulares para estacionar y circular. La mayor parte, pero no todas, concedidas bajo la jefatura de Agustín de Luis. 38 autorizaban expresamente a estacionar en la zona azul sin abonar la tasa correspondiente y en algunos casos añadían privilegios para circular o estacionar en calles peatonales, carga y descarga o, incluso, reservados para minusválidos. Otras 11 solo reseñan 'autorizado', como la de Caunedo. Fuentes policiales señalan que incluían todo lo anterior.