Los dos empresarios acusados de estafar 660.00 euros simulaban tener grandes contactos

Uno era el administrador y otro el gerente de la empresa, en realidad de varias empresas, según el Ministerio Fiscal, pero ninguno sabía que su actividad de compra y venta de pescado estaba generando impagos, una deuda que ascendió a 660.000 euros. Esa fue la versión de los dos procesados por un delito de estafa, un testimonio coincidente en descargarse de culpabilidad, aunque también en responsabilizar al otro. Porque los dos procesados aseguraron ayer ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que quien firmaba y dirigía las operaciones era el otro. El Ministerio Público pide seis años de prisión para cada uno de ellos.

Tanto quien según el fiscal ejercía de gerente de la actividad como el propietario y administrador, el conocido empresario José Luis Zapico, constituyeron la empresa en agosto de 2008 y octubre de 2009. «Desde la puesta en marcha de la sociedad no realizaron ningún tipo de pago», explicaron los agentes de la Guardia Civil encargados de realizar la investigación sobre la empresa, ubicada en el polígono de Olloniego. Los guardias tuvieron conocimiento de los hechos por una doble vía. A una de las patrullas que trabaja en la zona les llegaron rumores sobre posible irregularidades en la actividad y a la vez recibieron una orden de judicial para investigar a la sociedad. Uno de los proveedores les había denunciado por estafa.

«Varios proveedores nos contaron como los dos les decían que tenían relaciones con Nueva Rumasa y otras grandes empresas», explicaron los mismos guardias civiles encargados de la investigación. Simulaban, según la Fiscalía, ser «sociedades de gran solvencia con elevado capital social, ambiciosos planes de expansión y con el respaldo de entidades de gran actividad en ese momento», relata el fiscal. Eso es lo que fingían ser para captar a sus clientes y también a los proveedores. Porque adquirieron productos de oficina, instalaron una cámara frigorífica y alquilaron vehículos y hasta la propia nave «a sabiendas de que nunca iban a ser pagados».

El gerente de esa empresa asegura sin embargo que era Zapico, ingresado en prisión por otra causa, «quien ordenaba todo movimiento. Y no me movía si él no me lo decía». Algunos trabajadores que apenas ingresaron una nómina contaron por el contrario que él, el gerente, fue quien les contrató. «Cuando me dispuse a iniciar la actividad me encontré con muchas sorpresas. Se habían contratado ya a unos veinte trabajadores, aunque la empresa no estaba funcionando todavía. Era el gerente el que dirigía. Yo lo que hice fue intentar solucionar la situación pagando a proveedores con la devolución de materiales. Cuando llegó la Guardia Civil les entregué toda la documentación», se defendió Zapico. Dice el procesado que él hizo eso porque «además de una responsabilidad legal tengo responsabilidad moral».

Para el fiscal, los hechos son un delito continuado de estafa y además de los seis años de cárcel para cada uno de ellos, reclama una multa para cada uno de 7.200 euros y también el pago de indemnizaciones a los perjudicados.