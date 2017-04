La mujer que perdió el control de su turismo y atropelló a una peatona declara en los juzgados

La mujer que el pasado 21 de marzo perdió el control de su coche, invadió la acera de Marqués de Santa Cruz ante la Junta General del Principado y atropelló a una peatona, acudió ayer a los juzgados, con la asistencia de un abogado, para prestar declaración. Lo hizo ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3, quien, tras recibir el atestado policial del siniestro, decidió abrir diligencias previas por un posible delito de conducción temeraria, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La declaración de la conductora es parte del trámite habitual de unas diligencias que investigan los hechos y que pueden terminar archivadas o evolucionar hasta un juicio oral. De momento habrá que esperar a ver qué ocurre. Ni la conductora, visibemente afectada por lo sucedido, ni su letrado quisieron ayer hacer declaraciones a la salida de la cita con el juez.

La víctima todavía no se ha recuperado de las graves heridas que sufrió en el accidente. Eran las cuatro de la tarde, cuando M. A. P., de 56 años, caminaba a la altura del paso de cebra que une Marqués de Santa Cruz con el Campo de San Francisco. Un coche, por causas que aún se investigan, invadió la acera y arrolló a la mujer. La conductora no circulaba ni bajo los efectos de bebidas alcohólicas ni a excesiva velocidad. Dijo en un primer momento, según la policía, que el freno no funcionó.

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias tras recibir el impacto. Los ciudadanos que estaban en la zona atendieron inmediatamente a la mujer. Su marido, que se encontraba en las inmediaciones, apareció a los pocos minutos en el lugar. La víctima presentaba heridas graves en las extremidades inferiores por las que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La pasada semana pasó a planta.