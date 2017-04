El Ayuntamiento quiere recolocar a siete extrabajadores de La Auxiliar en Sanciones

No está quedando todo fenomenal. El Pleno se empeñó ayer en arreglar el sistema educativo de este país, solucionar el avance de la invasión de la avispa asiática o las diferencias salariales entre los trabajadores de los servicios sanitarios de Atención Continua y los de Emergencias. De lo municipal se habló poco. Se habló del colibrí, de tragedias griegas o del frío que pasaban los músicos de las orquestas en la Rumanía de Ceacescu. Para escuchar algo concreto o casi, hubo que esperar al turno de ruegos, cuando el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, preguntó al alcalde cuándo dejarían de cobrar por estar en casa «mano sobre mano» los 29 trabajadores que deben incorporarse por sentencia a la sección de Recaudación en «ese éxito espectacular», ironizó, que ha supuesto la remunicipalización del servicio. El alcalde, Wenceslao López, no puso fecha, pero casi: «Esperamos que lo más pronto posible, y hablo con todo rigor, esos salarios se paguen de forma rigurosa y de la forma que tiene que ser, a cambio de una contraprestación». Vamos, a cambio de ponerlos a trabajar.

Eso, y la negativa del regidor, de nuevo a ruego de Ciudadanos y para «no incumplir una sentencia», a facilitar las notas de sus exámenes a los aspirantes a esas mismas plazas en la abortada oposición fue lo más tangible del debate. Ni siquiera se habló de los planes de parte del equipo de gobierno para emplear a siete de los readmitidos de La Auxiliar en el negociado de Sanciones de la Policía Local y así liberar a agentes. Dejar doce de ellos en Recaudación y reubicar a la decena restante en servicios que tienen grandes carencias de personal como Urbanismo. Todo pendiente de cerrar un acuerdo con los trabajadores.

Por no hablar, casi no se habló de las 'tarjetas blue', los permisos irregulares concedidos por la Policía Local con privilegios para aparcar y estacionar en zonas restringidas y, entre cuyos beneficiarios, figura el exalcalde, Agustín Iglesias Caunedo. Tan solo el concejal de Economía, Rubén Rosón, le tiró un par de puyas, recordando que la «juventud no tiene 'tarjetas blue' y si viaja a Florida, se lo pagarán de su bolsillo». Lo hizo sobre un fondo de tarjetas rojas, las que mostraba un grupo de vecinos y miembros del Movimiento Vecinal Villa Magdalena, con militantes socialistas y afines a Somos entre ellos, cada vez que un concejal del PP tomaba la palabra.

El exalcalde ni se inmutó. Tampoco subió de tono el debate cuando Rosón insinuó que los gobiernos populares llevaron a cabo políticas, «quien sabe si intencionadas», para desplazar a la población joven, «para que no pudiese estudiar en Oviedo, para que no pudiese encontrar un trabajo o una vivienda en Oviedo». Caunedo no replicó.

La puya cayó en medio del debate de más altura del Pleno, iniciado a raíz de una proposición de IU para acabar con la precariedad de los jóvenes investigadores, que su portavoz, Cristina Pontón, justificó ante la pérdida de conocimiento para la sociedad y de «futuro» para estos jóvenes. El PP se opuso. Compartió sus motivos: «La investigación es determinante para la competitividad de un país», expuso su concejal Eduardo Rodríguez, pero defendió que mientras el Gobierno central del PP ha dado «pasos importantes, Asturias está en la cola y caminando hacia atrás».

Fracaso y propuestas

El popular repasó las dejaciones del Principado en materia de innovación. Se paró en nueve, pero seguro que podía haber seguido para argumentar que la proposición estaba «mal dirigida». La ausencia de una Ley de Investigación, el abandono de líneas europeas para ciencia, el hecho de «estar a la cola» en inversión directa en I+D+i, el «fallido plan de retorno del talento, con ninguna solicitud, cero de cero», o el recorte de «34 millones de euros a la Universidad en siete años», «hasta el punto» de obligar a reducir en la calefacción, le sirvieron a Rodríguez para apuntar al Principado. «Para ir a la Junta, donde protestan los investigadores, no hacen falta 'tarjetas blue'».

Incluso la socialista Ana Rivas cedió, aunque para lamentar que «no lo hubiese dicho en comisión donde podríamos haber llegado a algún acuerdo». Rivas destacó que fue su grupo, al que «acusan de estar aquí para no molestar al Principado», el que enmendó la propuesta «porque dijimos que había que reclamar también a las comunidades autónomas», aunque estas tienen un problema del que culpó a los populares: «La regla de gasto y la tasa de reposición», que impiden a las administraciones atender todos los frentes y necesidades, entre ellos, «la precariedad de estos jóvenes».

El concejal de Economía, Rubén Rosón, sacó pecho: «Tenemos muy pocas competencias, pero estamos haciendo cosas», resumió, «cosas que no se hacían hasta que llegó este equipo de gobierno». Destacó la línea de becas por importe de 1,2 millones de euros hasta 2019, para financiar más de 120 másters y 6 becas predoctorales, pero también la contratación de 62 jóvenes en prácticas, «tres veces más que en 2014», o el programa Erasmus Plus, «con más de 20 jóvenes haciendo prácticas en empresas europeas». También, la apuesta por la gestión pública del Vivarium, que ha multiplicado por cuatro el número de empresas de investigación instaladas.

Rosón se perdió en la fábula del colibrí que combate el fuego en la selva, mientras los animales más grandes huyen, para explicar que «es poco, pero mucho más de lo que se hacía hasta que llegamos al gobierno». «Este gobierno está poniendo su parte, está siendo el colibrí», resumió.

¿Forzado? Tal vez, pero Rodríguez relató cómo los músicos de las orquestas de la Rumanía de Ceacescu tocaban, por el frío, con guantes «cortados hasta la falange media», lo que la RAE llama 'mitones' y que lo mismo ha visto a «a mis alumnos». Pasar frío, se entiende, no tocar en Rumanía en los 80. Y aún así el debate subió. Rodríguez calificó las becas a investigadores como «una iniciativa muy positiva», que mejoraría «si se la pasara la factura» al Principado, porque, recordó, es el que tiene las competencias y hay municipios que no se lo pueden permitir. Incluso propuso nuevas ayudas a «empresas tecnológicas» para que contraten expatriados, ayudas para que algunos de estos técnicos que se han ido fuera «puedan montar un negocio» ya que es probable que no encuentren un trabajo similar o otra línea para «incorporar investigadores a proyectos en curso».

La falta de costumbre de escuchar propuestas en el Pleno las hizo pasar casi desapercibidas.

La moción salió adelante con la oposición en solitario del PP, que también se opuso al pacto por la Educación propuesto por IU, por dudas sobre su parcialidad. «Un pacto no puede surgir de una sola parte», explicó Fernando Fernández Ladreda. Las mismas dudas asaltaron a Ciudadanos. Por unanimidad, la Corporación cumplió con la obligación de aprobar en Pleno la solicitud de auxilio al Ministerio para pagar los 38,3 millones de Villa Magdalena.