El envejecimiento provoca «bajos niveles de zinc que deben ser controlados»

El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega celebra desde ayer un congreso sobre la biología del zinc y la espectrometría de masas dentro de la Acción Europea 'The Network for the biology of Zinc: Zinc-net'. La iniciativa, en la que colaboran además, la FIO y la Universidad de Oviedo, tiene el objetivo de estudiar cómo afecta este elemento químico a patologías neurodegenerativas como la degeneración macular asociada a la edad y el alzheimer. Hasta la cita, que finalizará mañana, día 6, se trasladaron más de 50 investigadores de toda Europa.

«Los niveles del zinc disminuyen con el envejecimiento. Por ello, es muy importante controlar esos niveles y para ello se utilizan suplementos nutricionales», explicó Héctor González, doctor de la Fundación de Investigación Oftalmológica.

Un problema que en la actualidad ya se está investigando pues ayer se presentaron «nuevas tecnologías analíticas capaces de analizar el zinc de manera muy precisa», abundó.

El congreso analiza cómo afecta el elemento químico a patologías neuorodegenerativas

Cursos prácticos

Así, en el congreso se debatirá la importancia del empleo de espectrometría de masas, que son tecnologías que permiten el análisis de elementos esenciales, peptidos y proteínas, para el estudio de la biología del zinc, su proteoma así como su implicación en enfermedades neurogenerativas.

Durante hoy y mañana, los Servicios Científicos Técnicos de la Universidad de Oviedo acogerán los cursos prácticos dedicados a las aplicaciones concretas de la instrumentación de espectrometría de masas para el estudio de este elemento químico.

El evento estará organizado por los doctores investigadores Héctor González y Beatriz Fernández de la Universidad de Oviedo.