La inversión estatal en Oviedo cae a un mínimo histórico, 270.000 euros

Nadie esperaba grandes inversiones estatales para Oviedo -atrás quedan los años revisando el documento en busca de millones para la Ronda Norte, a la que hasta el propio Ayuntamiento ya ha renunciado, o para la entrada por la plaza de la Cruz Roja-, y menos tras saber que Asturias ha pasado de contar con 307 millones a 211, pero la caída en la capital ha sido histórica. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2017 que presentó ayer el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, no contiene ni una sola nueva inversión para el municipio. Pasa, literalmente, de largo. Apenas 270.000 euros en tres partidas diferentes: 215.000 euros para el interceptor general del río Nalón, en el tramo de Las Caldas a Soto del Rey, 50.000 euros pendientes de la ampliación y descabezamiento del colector norte de Oviedo, río Nora, y 5.000 euros para una actuación complementaria del sistema de abastecimiento a Oviedo.

Nada más a excepción, viene sin especificar, de que la capital sea destino para parte de los 20.000 euros destinados por el Ministerio de Cultura al Prerrománico.

El descenso tan abrupto respecto a 2016, cuando el Gobierno central presupuestó cinco millones de euros (y entonces ya se consideró histórico, al bajar un 80% respecto al año anterior), se debe principalmente a que ya ha finalizado el pago de las grandes obras de saneamiento: la ampliación y mejora en la Estación de Aguas Residuales de San Claudio (16,6 millones) y Villaperi (26,9 millones). En 2017, estos recuadros permanecen vacíos.

No son las únicas ausencias respecto al anterior documento. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no especifica ninguna partida para la demandada ampliación del puente de Nicolás Soria, pendiente desde 1998 y que había quedado desbloqueada, en teoría, tras una reunión entre la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, y el exalcalde Agustín Iglesias Caunedo. En el verano de 2015, el Estado incluyó una partida de 610.000 euros para el siguiente ejercicio, a la que seguiría otra de 1,2 millones en 2017 y una tercera de 190.000 en 2018. A día de hoy, no se ha ejecutado nada del proyecto. Continúan registrándose atascos a las horas puntas para la principal salida en Ciudad Naranco.

No hay para puentes y tampoco ninguna partida específica para la Catedral, priorizando otros monumentos españoles. Ni para otros proyectos anunciados en su día como el traslado del Cuartel de la Policía Nacional de Buenavista. Los millones sobre el papel han desaparecido: en 2008, por poner un ejemplo, el Estado presupuestó 28,1 millones, un lustro más tarde la mitad, 14,5 millones. Ahora, solo las enmiendas de los grupos políticos pueden forzar una mejora.

Para Llanera, hay otra partida de 220.000 euros para abastecimiento de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.