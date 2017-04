Los «momentos» Luis Pacho, la 'zona de confort' y la guerra en Twitter

Es ya casi una tradición. En algún momento del Pleno, Luis Pacho se arranca. Puede ser con una anécdota, un chiste, una refrán, una frase de un compañero o, como ayer, para reprocharla a IU que no se aclara si es oposición o gobierno, «a setas o a Rólex». Y es que, según el portavoz de Ciudadanos, IU anda despistada tras dejar «su zona de confort». Todo a cuenta de una proposición de IU para alegar a una ley, la de Sostenibilidad, a la que el Ayuntamiento ya presentó alegaciones y cuyo plazo de información pública ya ha concluido. «¿No se habla con el concejal de Urbanismo?, ¿le tienen manía? Pues es bastante agradable». El tono, le valió el agradecimiento del alcalde «por estos momentos». También el inicio de una guerra paralela en Twitter, en la que IU acusaba a Pacho de «hablar de setas, pasas y huevos» y no de la moción. A lo Pacho, aclaraba que había dicho «páxaros», 'ir a páxaros a o huevos'. IU replicó que había oído mal «porque no dábamos crédito qué estuvieses falando en asturianu». Todo regado con 'gifs', esas animaciones de internet.

Fuera de Twitter, el Pleno aprobó sendas declaraciones institucionales en defensa del pueblo gitano, la comunidad trans y la lucha contra la avispa asiática. Alexandra Riera, presidenta de Unisex Asturias, intervino en la sesión para pedir medidas de discriminación positiva para su colectivo en las convocatorias de empleo, ante las dificultades que encuentran en el mercado laboral y cambios en la legislación que faciliten y normalicen las modificaciones en el Registro Civil.

Santiago Méndez, apicultor y miembro de 'Stop Vespa Velutina' hizo un llamamiento a que las administraciones se coordinen contra esta especie invasora que acaba con las colmenas y luchen para erradicarla.