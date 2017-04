Las primeras reclamaciones por el incendio de Uría superan los cien mil euros

Dos días faltan para que se cumpla el aniversario de aquel funesto 7 de abril de 2016, cuando una chispa que parecía inofensiva se fue de control y terminó provocando un incendio que devastó el edificio del número 58 de la calle Uría y se llevó por delante la vida del bombero Eloy Palacio. Antes de esa fecha, que los compañeros del bombero recordarán con una concentración en su honor, los afectados por el incendio deben presentar sus reclamaciones patrimoniales ante el Ayuntamiento que se enfrenta a peticiones millonarias.

Por el momento, el Consistorio ha recibido ya las de los edificios colindantes a los dos más afectados, ese inmueble del 58 de Uría y el que se ubica en su parte trasera y que tuvo que ser derribado, el del 25 de Melquiádes Álvarez. Los inmuebles colindantes reclaman, según ha podido saber este periódico, más de cien mil euros por las pérdidas que para ellos supuso estar varios días sin poder acceder a los edificios y desarrollar la labor profesional que se desempeñaba en muchas de las oficinas ubicadas en los inmuebles.

Reclaman esa cuantía, aunque no es una cifra cerrada. De hecho la propiedad del Melquíades Álvarez, 25 también ha registrado su reclamación, aunque las tareas de reconstrucción no están terminadas y por eso no hay una cifra final. Quien todavía no ha realizado el trámite es la propiedad del número 58 de Uría, el inmueble donde se inició el incendio, y que podría desembocar en pagos millonarios para el Consistorio.

Los afectados exigen esa responsabilidad al Ayuntamiento por los supuestos errores y falta de medios en la extinción de las llamas. Las partes disponen de un año para presentar esa reclamación patrimonial, tiempo que finalizará el próximo mes. Es por eso que los letrados están ultimando sus documentos. El Ayuntamiento, por su parte, dispondrá de seis meses para responder a esas reclamaciones. Si no lo hace, la siguiente vía que los afectados están dispuestos a abordar es la judicial.

«Las reclamaciones son cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil y tendrán que seguir el cauce administrativo que corresponda. Se valorará. Nosotros defendemos la profesionalidad de los trabajadores que intervinieron y la correcta actuación de esos profesionales», expresó ayer por la mañana el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández.