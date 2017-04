«La relación es fluida y ayudamos en la organización de la Semana Santa»

Los establecimientos hosteleros de la ciudad que este año, durante la Semana Santa, participarán en la iniciativa Bocados del Cofrade llegan a la treintena. Son nueve menos que en la edición pasada porque esos nueve nombres que el año pasado también figuraban en los gastromapas ya ni existen. Esa es la realidad de los hosteleros: cierres continuos por las dificultades económicas que aprietan a negocios consolidados en la ciudad. Al menos ese es el balance que hace el presidente de Otea, José Álvarez Almeida.

Los hosteleros lamentan esa merma de los negocios, pero los que quedan intentan aportar ideas para atraer clientes. Por ello, el programa de esa parte gastronómica de la Semana Santa incluye, además de los pinchos inspirados en esas tradiciones culinarias de la Cuaresma, un menú del cofrade que inician ocho establecimientos. La oferta también va acompañada de descuentos y paquetes de alojamiento para que los residentes en provincias limítrofes se acerquen a la ciudad a partir del próximo fin de semana. Otea espera un volumen de reservas similar al del año pasado, cuando «tuvimos una buena Semana Santa con una ocupación entre un 40 y 60%».

Hace ya siete años que se celebra Bocados del Cofrade y es ya «una tradición arraigada en la ciudad», elogió el edil de Turismo, Rubén Rosón. Acompañado de Almeida y del presidente de la Junta Local de Otea en Oviedo, David Fernández, presentaron esta nueva campaña que otorgará premios a los mejores pinchos y sorteará regalos turísticos entre los votantes. «Bocados del Cofrade viene a sumar a la oferta turística y es una muestra más de apoyo a las actividades de Semana Santa», defendió, aunque la Junta de Hermandades y Cofradías de la ciudad no piensa lo mismo. Aseguran los artífices de la Semana Santa que la colaboración del Ayuntamiento es nula, algo que Rosón niega.

«Las relaciones son tan fluidas como en los dos últimos años. El Ayuntamiento colabora en la organización, en toda la logística de las procesiones, aportando agentes que hacen horas extras y la protección de los bomberos», garantizó el edil. Además, informó, este año la Junta de Hermandades solicitó permiso para colgar «unas banderolas desde las ventanas del edificio de la oficina de turismo municipal y se les ha concedido. Lo que no vamos a hacer con ellos, ni con nadie, es entregar dinero a dedo. No podemos dar subvenciones nominativas y al menos en mis áreas este año no han presentado ningún otro proyecto para optar a esas ayudas municipales».

Desde el cambio del gobierno varias han sido las polémicas con la Iglesia. De hecho este año no habrá la degustación del caldo, esa tradición que se remonta a aquel año en que el Cabildo invitó a la Corporación a uno durante el Domingo de Ramos ante las inclemencias meteorológicas.