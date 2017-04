El alcalde de Oviedo espera una comunicación oficial sobre la suspensión del Caldo de Ramos

El alcalde de la ciudad, Wenceslao López, anunció ayer que espera una comunicación «oficial» por parte del Cabildo de la Catedral en relación a la suspensión del caldo de Ramos, una tradición que se mantenía en la ciudad desde tiempos del alcalde Valentín Masip. El Arzobispado anunció el martes que suspendía este acto. La falta de «sintonía» con el Ayuntamiento es la causa, en palabras del deán Benito Gallego , quien «no entiende por qué tiene que haber una comunicación oficial de algo que no se va a celebrar».

Tras la pérdida de subvención municipal y la ocupación de la plaza de Trascorrales por un festival de la cerveza, l encuentro entre el Consistorio y el Arzobispado se trasladó el año pasado por primera vez a la Catedral, un espacio poco «oportuno». «No digo que no se vaya a hacer en otros momentos, pero en la Catedral no, porque no es el sitio adecuado, se requieren otros planteamientos», esgrimió el deán.

El alcalde se mostró sorprendido ayer cuando los medios de comunicación le preguntaron a cerca de la suspensión del Caldo. «A nivel institucional estoy obligado a esperar que haya una comunicación directa por parte del Cabildo», comenzó López y, a renglón seguido, aseguró que respeta la decisión pero «espero que no sea motivo para enturbiar las relaciones institucionales entre la Iglesia y el Ayuntamiento».

El alcalde tiró de laicismo institucional para argumentar la postura de respeto por parte de la institución municipal hacia la Iglesia, y señaló que «como buenos vecinos» confía en que la decisión del Cabildo no tenga ninguna «consecuencia negativa y que la comunicación llegue como tiene que llegar», aseveró.

El deán, por su parte, insistió en que no hay una «obligación» para hacerlo porque «no está dentro del protocolo». «No tiene que haber disgusto por parte del alcalde», incidió. Gallego le recordó al regidor y a su corporación que están invitados a la misa y a la celebración del Domingo de Ramos, a las doce en la Catedral. Aunque, avanzó, «no hay intención de asistir, no solo por parte del alcalde, sino entre ellos mismos», dijo en referencia al equipo de gobierno. «No vamos a quedar nosotros en medio», aseguró el deán.

Sin balcón municipal

La Hermandad de Los Estudiantes ha remitido un comunicado en el que muestra su disconformidad por la negativa del Ayuntamiento a cederles el balcón municipal para la lectura de la Sentencia a Cristo durante la procesión de 'La Madrugá' la noche del Jueves Santo al Viernes Santo. «Tenemos los mismos derechos que cualquier otro grupo de personas, que les permite utilizar el balcón para realizar actos o para reivindicar, y para nosotros muy importante también y debe otorgarnos los mismos derechos, no podemos ser catalogados como ciudadanos de segunda por nuestras creencias», recoge el escrito de Los Estudiantes.