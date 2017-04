Trubia, conmocionada tras el atropello de dos niñas en un punto negro

Para la última jornada antes de las vacaciones de Semana Santa, los profesores del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Río Trubia habían programado una excursión con ochenta alumnos. Los planes se frustraron a primera hora de la mañana. Las primas M. D. Q. y C. F. Q., dos alumnas de 12 y 14 años, se bajaron del autobús L2 en la parada La Iglesia, donde no existe acera ni paso de peatones cercano, lo bordearon por su parte trasera y cruzaron por el medio de la carretera. Las atropelló accidentalmente un autobús escolar que cubre la línea entre Teverga y Quirós. El suceso conmocionó a los vecinos de la zona, que llevan años reclamando medidas de seguridad en este punto negro, por donde pasan a diario numerosos estudiantes del centro escolar situado a 350 metros.

La más pequeña presenta heridas de mayor gravedad. Fue intubada y sedada en el lugar del siniestro, según informaron ayer fuentes municipales. Una UVI móvil la trasladó al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Sufre un traumatismo severo, tiene una cadera rota y fue intervenida por la mañana. Su prima tiene varias costillas rotas, traumatismo y diversas magulladuras. Ambas, vecinas de San Claudio y Sograndio, permanecen ingresadas en la UCI Pediátrica.

Médicos que tenían que pasar ayer el reconocimiento a trabajadores de cercana fábrica de armas fueron los primeros en atenderlas. «En el momento en el que se produjo el accidente, los sanitarios de Fremap llegaban a Trubia para pasar los exámenes y las atendieron a pie de calle», explicó una testigo del accidente. Poco después llegaron los servicios de emergencias.

Así mismo, recibió también atención sanitaria una niña de Teverga que viajaba en la primera fila del autobús que arrolló a las menores tras ver todo lo ocurrido: «Sufrió un ataque de ansiedad después del accidente», explicó una vecina. El conductor también se encontraba muy afectado. Según el dueño de la empresa de autocares, Guillermo Llaneza, tan mal estaba que el trabajador tuvo que parar su jornada y se trasladó a su domicilio para intentar recuperarse. «Le hemos dado unos días libres», detalló. Otro empleado de la empresa fue hasta el HUCA «para ofrecer toda la ayuda que sea necesaria a las familias» de las pequeñas, indicó.

El director del IES Río Trubia subrayó que el autobús escolar circulaba a una velocidad adecuada y que si llega a ir más rápido, las consecuencias del accidente hubiesen sido más graves. «El suceso fue una imprudencia en una zona donde no existe un paso de cebra para cruzar los peatones que se bajan del autobús para ir hacia la acera». Indicó también que muchos alumnos suelen ir hasta la parada de La Iglesia, donde se encuentran con sus amigos, y después van «caminando» juntos a clase.

El accidente obligó a realizar restricciones en el tráfico durante más de una hora, al menos hasta las 9.20 horas. Durante este tiempo, los agentes de la Policía Local tomaron mediciones para analizar lo ocurrido.

El fatal accidente sobrecogió a los trubiecos y se propagó rápidamente. El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, deseó a las heridas una «pronta recuperación» desde la Junta General. Minutos más tarde fue el alcalde, Wenceslao López, el que abogó por revisar las medidas de seguridad en la zona y pidió prudencia. «Este asunto se debe tratar con todos los reparos, porque son dos niñas menores de edad. Las causas las están analizando los agentes de la Policía Local y después hablaremos de las consecuencias», indicó.

Un paso de cebra solicitado

Los trubiecos solicitan desde hace años mejoras en la zona donde ayer ocurrió el accidente. Medidas como pasos de cebra y badenes para que los conductores respeten los límites de velocidad y los peatones puedan caminar con seguridad. «En noviembre pedimos una reunión con la Dirección General de Carreteras porque queremos que este área sea declarada tramo urbano», indicó el presidente de la asociación vecinal de Trubia, Toño Huerta. Recordó que la asociación vecinal de Villarín también presentó hace una década una propuesta que aún no se ha puesto en marcha.

Vecinos de la zona respaldaron ayer las peticiones de las asociaciones. Julia Galán afirmó que esta zona es «muy peligrosa y cada día pueden pasar accidentes como los ocurridos ayer». «La parada de La Iglesia y la de Molina son terribles. No solo hace falta que se instale un paso de cebra, sino que se deben de poner semáforos o badenes», detalló. Otra de las testigos añadió que los resaltes no se pueden instalar, ya que cada día pasan por la zona «los camiones de la Química del Nalón y no son adecuados».

Tras el atropello ayer de estas dos alumnas, esperan que ya no se demore más la instalación de medidas. «A veces tienen que pasar cosas para que se tomen medidas», concluyó Galán.