Un pequeño violinista de cuento

Lara 'La Cigarra' tuvo un día un sueño que ayer Marcelo Ré hizo realidad. Ese personaje del cuento quería formar una orquesta sinfónica del bosque y tocar obras de Bach y Beethoven, composiciones que ayer sonaron en la Fundación Vinjoy. El pequeño, de 8 años, les contó a los presentes un cuento con su violín. El niño, que puede calificarse sin mucha confusión como prodigio, ha aprendido a tocar el violín en tan solo un año y «mejor que yo, que llevo toda la vida», valora su padre Alberto Ré.

Cuando apenas tenía 2 años, sus padres le regalaron un pequeño violín que Marcelo ignoró completamente. Se animó hace un año en la actuación del colegio al ver a otros compañeros tocando algunos instrumentos. Y de qué manera. «Me gusta mucho y toco todos los días», relata el pequeño. Incluso ha roto algunos arcos cuando las notas no salen con la precisión buscada. Tanto le atrapó el instrumento que cada día toca una o dos horas, que ascienden a cuatro o cinco durante los fines le semana. Es su juego preferido. Más cuando lo comparte con otros niños. Por eso, desde que actuara por primera vez en un escenario contando ese cuento entre el relato y los acordes, Marcelo busca repetir. Ayer mismo lo hizo en el salón de actos de la Fundación Vinjoy, donde fue muy aplaudido. «No me pongo nada nervioso. Me gusta mucho», relata. No hace falta más que ver cómo salta de 'Un elefante' a 'Minuet', de Bach, sin inmutarse. E incluso cómo toca sin partitura alguna delante, paseándose con soltura entre las butacas.

Con familia al otro lado del charco, sus próximas actuaciones están previstas en Argentina, Guatemala y Estados Unidos. Allí viajará con sus botas, su particular homenaje a David Garret, su violinista preferido, que suele calzarlas también.

«Fue el niño quien quiso venir a actuar aquí y como no podía ser de otra forma le recibimos con los brazos abiertos», agradecía ayer el director de la fundación, Adolfo Rivas. Máxime cuando se trata de un chaval con esas cualidades. No obstante, sus padres, Patricia González y Alberto Ré, prefieren hablar de esfuerzo: «Lo que hay detrás de tocar es mucho trabajo. Empezó con Julio Imbert, que es muy buen profesor», afirman volcados con el talento de su hijo.

De hecho, Marcelo se sube al escenario acompañado por su padre, que hace de narrador de esa fábula, 'La Escuelita de Música'. Hasta que dice aquello de 'Colorín colorado, el violín a su estuche, y este cuento ha terminado'.