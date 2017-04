«Eloy no cometió ninguna imprudencia, ni desobedeció ninguna orden. Yo estaba allí»

Las sirenas de bomberos volvieron a sonar ayer en la calle Uría, justo un año después del incendio que arrasó dos edificios -el 58 de esta calle y el 25 de Melquíades Álvarez - y costó la vida al bombero Eloy Palacio. Bomberos de todos los parques de Asturias participaron en un homenaje promovido por el compañero de Palacio y superviviente del accidente, Juan Carlos Fernández Granda, 'Cuni'. Las sirenas atronaron, pero multiplicaron también los silencios. El del alcalde, Wenceslao López, que negó conocer el informe de la Policía Científica, adelantado ayer por EL COMERCIO, en el que se señalan importantes deficiencias durante la intervención en el incendio. Rebajó, eso sí, sus rotundas afirmaciones del jueves. López pasó de sostener que «está demostrado que el agua fue suficiente para apagar el incendio», a decir que «nos atenemos a las declaraciones de los técnicos municipales» que dicen eso y que «la labor del equipo de gobierno es defender los intereses municipales».

Hubo más silencios. Otro se abrió en el patio del parque de Bomberos cuando Juan Carlos Fernández leyó un pequeño texto como cierre del homenaje a su compañero: «Lo digo muy alto y muy claro: Eloy no cometió ninguna imprudencia, ni tuvo exceso de celo, para nada. Es más, tomó todas las medidas de protección para los riesgos que conocíamos, y muchísimo menos desobedeció ninguna orden. Y eso lo sé porque yo estaba allí». Palabras que chocan con la versión que sostuvieron los mandos que dirigieron la intervención en el incendio ante la jueza instructora, Simonet Quelle. Los tres -el subinspector y jefe de turno aquel día, el inspector y el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, ahora retirado, defendieron que «no hubo orden ni de bajar ni de no bajar de la cesta, pero la orden dada, la de refrigerar el inmueble desde el exterior conllevaba que no entrara en el interior ni bajara de la cesta ningún efectivo», según explicó el jefe del servicio.

Las palabras de Cuni enlazan con el informe de la Policía Nacional sobre el incendio. Los agentes deducen que debió de haber, al menos, una orden clara: la de abandonar el trabajo desde el interior del edificio, cuando las llamas alcanzaron la segunda planta, «y continuasen con las labores de extinción desde la calle». Se desconoce cuándo se dio o a través de qué medios «y si todos los intervinientes en el dispositivo tuvieron conocimiento de la misma». Cuni, al menos, sostiene que ni él ni Eloy Palacio la recibieron «jamás».

Bomeberos homenajea a Eloy Palacio en el primer aniversario de su muerte

Las palabras de Cuni, pero sobre todo el informe policial que detecta la falta de una adecuada dirección del operativo y una errónea valoración de los riesgos, además de los fallos en los hidrantes, con el Ayuntamiento incumpliendo su propia Ordenanza de Protección Contra Incendios y de una evidente «falta de agua que condicionó» la extinción al principio e impidió evitar la propagación, avivaron ayer las esperanzas de la familia de Palacio de reabrir la causa.

El abogado de la familia de Eloy Palacio, Francisco Pérez-Platas, destacó ayer «la cantidad de datos novedosos» que aporta el nuevo estudio de la Policía Judicial y su «relato exhaustivo hasta el momento fatídico». Con el informe en la mano, «solicitaremos la reapertura de la causa para que la Policía acuda a ratificar y dar las explicaciones de las conclusiones que en él se hacen constar», anunció. «Ahora queda que la jueza y el Ministerio Fiscal apoyen esta tesis», señaló, aunque le consta que «el resto de acusaciones personadas sí lo harán».

Pérez-Platas volvió a mostrar su extrañeza «por que la causa se cerrara con tanta celeridad, sabiendo además que se estaba elaborando este informe que trae nuevas pruebas». La jueza dictó en octubre un auto de archivo provisional, que permite su reapertura, amparándose en los informes de Inspección de Trabajo. La Fiscalí había pedido el sobreseimiento libre.