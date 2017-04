«Si hubiera un área metropolitana la productividad sería un 10% mayor»

El arquitecto Alfonso Toribio dictó ayer una conferencia en el seminario Gerardo Turiel, organizado por el despacho de Mijares Abogados y con el que colabora EL COMERCIO, sobre 'El Área Metropolitana de Asturias', la cual defendió a capa y espada. Aportó un dato contundente para ello: «Podría elevar un 10% la productividad, y el crecimiento económico podría ser muy superior».

El ponente comenzó su alocución con una adivinanza: es una región con tres ciudades de tamaño medio, con su propia identidad y espíritu emprendedor. No es Asturias, «pero podría serlo». Se trata del País Vasco, comunidad que para Toribio es un ejemplo de integración metropolitana, mientras que aquí «el año pasado cumplió treinta años la 'Y'» y la integración no avanza.

Desde una perspectiva teórica, Toribio defendió que las ciudades son «el mayor invento de la especie humana» y «reducen el impacto ambiental». Defendió la necesidad, que no se produce en Asturias, de incrementar la densidad de población -«crecer hacia adentro»-, una «definición clara de los lugares centrales de la ciudad» porque «las ciudades desestructuradas son difíciles de administrar», apoyar el transporte sostenible frente al automóvil y no abusar de la descentralización, que conduce a la «segregación de los barrios». Hay, pues, que superar la «falta de coordinación política» y aprovechar la oportunidad para llevar a cabo ya el área metropolitana, porque la inacción «no es neutral», sino que conduciría «a una recesión».

En la discusión posterior, el exletrado de la Junta General Ignacio Arias planteó al ponente si no sería necesaria «una entidad con personalidad jurídica propia» que articulase el área metropolitana. El arquitecto defendió que no hace falta crear ningún ente nuevo: «Te puedes poner a trabajar sin perder el tiempo. Los vascos han cedido competencias y les funciona muy bien, bastaba con copiar». Toribio apostó por reforzar el transporte público entre las principales ciudades asturianas y desdramatizar la distancia: «En Madrid no se me ocurre coger el coche. La distancia entre Oviedo y Gijón es menor que el paseo de la Castellana».

Los asistentes debatieron sobre distintos aspectos que frenan la consecución del área, como los localismos, las disputas políticas y la falta de un tren que articule el territorio. El ponente concluyó que hay que «empezar ya» porque «no hay más remedio» que construir el área. A su juicio, incluso, debería haber una «consejería específica» para abordar esta problemática, con empleados a tiempo completo.