La Policía apunta fallos en la dirección del operativo por parte del jefe de turno

El informe de la Policía Científica detecta muchos fallos, pero solo apunta a un responsable directo de una de las posibles causas del accidente que costó la vida a Eloy Palacio. Los agentes no han podido averiguar hasta ahora si se dio o no una orden de ataque exterior y si esta llegó a todos los funcionarios que trabajaban en el siniestro. Pero si se dio, advierte, «el mando que estaba al cargo en esos momentos de las labores de coordinación y dirección del dispositivo», el subinspector y jefe del turno de aquel día, «debería haber recriminado inmediatamente la conducta de los efectivos que estaban trabajando en altura en la calle Uría al estar desobedeciendo gravemente esa orden y arriesgando de forma innecesaria sus vidas». Y lo mismo: no debió permitir que ningún bombero en esa fase avanzada del desarrollo del incendio subiese a los balcones de la primera planta y menos que «permaneciese en esa situación de forma prolongada», como hizo el jefe del SEIS, ahora jubilado. «Igualmente debió haber recriminado la maniobra del bombero que se bajó de la cesta para trabajar sobre la cornisa, aún estando asegurado, y por supuesto, la maniobra posterior en la que los dos bomberos (Eloy Palacio y Cuni) sueltan sus arneses, desapareciendo de la vista dirigiéndose hacia el fondo de la planta» minutos antes del accidente.

Orden. La Policía no ha podido acreditar que hubiese una orden de ataque exterior, aunque cree que se dio porque los bomberos dejaron el edificio. Responsable. Si se dio una orden, el responsable de que se cumpliese era el mando operativo ese día, el jefe del turno, quien no impidió al jefe del Servicio de Extinción de Incecios y Salvamento subirse a un balcón durante más de una hora, ni recriminó a Eloy y Cuni por bajarse de la cesta al forjado del edificio.

Es la responsabilidad personal más clara que aprecian los agentes en su informe, que entregaron al juzgado, tras visionar casi una treintena de vídeos de la intervención, escuchar las grabaciones publicadas en exclusiva por EL COMERCIO o tomar declaración a los bomberos que participaron en las tareas de extinción ese día. Ello no quiere decir que existe un ilícito penal, que ni sugieren y que la jueza, antes de conocer este documento, que rechazó.

El informe ni siquiera tiene el apellido de 'definitivo'. El trabajo de la Brigada de Policía Científica es profundo y detallado, pero no puede ser definitivo. Quedan cosas por aclarar. Algunas muy relevantes, como quién dio y cómo la supuesta orden de atacar el incendio desde el exterior. Los agentes suponen que en algún momento se dio, porque los bomberos que trabajaban dentro en Uría, 58, abandonaron el edificio. Pero no lo saben. Unos bomberos declaran que sí, otros que no, como hizo «alto y claro», Cuni ayer. De hecho, en el momento del colapso había otros tres bomberos dentro de Melquíades Álvarez, 25 que salvaron la vida protegiéndose con una cortina de agua y huyendo a la carrera.

«Las declaraciones de los bomberos vertidas en dependencias policiales a la pregunta de si recibieron la orden de un ataque desde el exterior fueron contradictorias», señalan. «No todos reconocen haber recibido la orden citada», dicen y añaden que «las grabaciones completas de las comunicaciones mantenidas entre los bomberos intervinientes podrían ser esclarecedora», pero el Ayuntamiento, parece que no se las ha facilitado.

Tampoco se hace mención en el informe a la cámara de tráfico existente en el cruce de Independencia con Uría, que algunas partes consideraban fundamental en el proceso, pero que no fue incluida en el sumario. Queda por saber si la jueza instructora, Simonet Cobo, reabrirá la causa. Tiene trabajo encima, lleva la investigación del 'caso Villa'.