El Principado estudiará mejoras en el lugar donde fueron atropelladas dos niñas en Trubia

Las asociaciones vecinales de Trubia y Villarín están hartas. La carretera AS-228 a su paso por la localidad trubieca «es muy peligrosa» y piden que se instalen pasos de cebra y badenes para que se cumplan las normas de seguridad. La Dirección General de Carreteras no había hecho caso a sus reivindicaciones, hasta el jueves, cuando dos niñas fueron atropelladas por un autobús al cruzar la carretera frente a la fábrica de armas.

Ocurrió las 7.40 horas. Las primas M. D. Q. y C. F. Q., de doce y catorce años y alumnas del IES Río Trubia, se bajaron del autobús L2 de TUA en la parada de La Iglesia y cruzaron por el medio de la carretera, porque en la zona no existe arcén, ni acera, ni un paso de peatones, y el autobús escolar, que cubre la línea entre Teverga y Quirós, las atropelló de forma accidental. Horas más tarde, el Principado se puso en contacto con las asociaciones vecinales para concretar una reunión de cara a estudiar sus reivindicaciones. «En noviembre solicitamos una cita para reunirnos con los responsables de esta área y no nos respondieron. Tras el accidente les volvimos a llamar y nos emplazaron a un encuentro. Será después de Semana Santa y debatiremos el proyecto que hemos elaborado y donde, entre otras medidas, pedimos un paso de cebra en la zona» en la que tuvo lugar el atropello, según explicó ayer el presidente del movimiento vecinal trubieco, Toño Huerta.

Los vecinos piden más controles por parte la Policía y que se instalen badenes para que no se superen los límites de velocidad. «La carretera es muy peligrosa, sobre todo por las tardes, ya que se producen carreras de rallies. Yo ya he avisado a la Guardia Civil de esta situación, pero cada día se siguen produciendo estas carreras», lamentó Marta García desde la puerta de su casa, en el centro de la localidad cañonera. Josefina Álvarez señaló que los vehículos «pasan a lo loco» y pide que se tomen cartas sobre el asunto. «En el accidente de las niñas nadie tuvo la culpa, pero hace falta que se tomen medidas de seguridad, debido a que la zona es insegura».

Aún más crítico se mostró Manuel Francisco Abella, quien destacó que cada día transitan por la carretera que atraviesa la localidad «doscientos camiones» y muchos más vehículos. «La acera que hay por el carril opuesto está abandonada. No tiene baldosas y es de los años cincuenta», añadió. Asimismo, Ángel Gómez relató que por las mañanas, la carretera se vuelve «peligrosa porque baja la niebla, hay bruma y además los vehículos no respetan los límites de velocidad, pero sí los pasos de cebra», aseveró.

Respeto a las soluciones que se deben tomar en esta área, María Luisa Álvarez manifestó que se deben tomar medidas para limitar la velocidad, ya que es «peligroso transitar» por la AS-228.