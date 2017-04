La propiedad de Uría 58 presenta su reclamación por daños morales e importantes pérdidas económicas

La propiedad del edificio del 58 de la calle Uría, el inmueble que hace un año quedó reducido a escombros tras el incendio que se inició en la primera planta del edificio, ha esperado hasta esta semana para entregar la reclamación patrimonial por los daños que causó el fuego, en cuyas tareas de extinción falleció el bombero Eloy Palacio. Consideran los letrados de la familia que existe una línea muy fina, imposible de discernir, entre la responsabilidad que tiene el dueño de las oficinas de la primera planta donde se originó el incendio, unas dependencias de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), y la que achacan al Ayuntamiento por unas deficientes tareas de extinción. «Creemos que son responsables solidarios y reclamamos ante ambos. Luego que se las arreglen entre ellos», comentaba ayer Miguel Teijelo, uno de los abogados de la propiedad del edificio de Uría.

Esas reclamaciones presentadas el pasado miércoles, pues el plazo de un año para entregarlas vencía esta semana, no hablan de una cifra todavía. Las tareas de reconstrucción del edificio aún no están terminadas y hasta que eso no se produzca, advierten, no pueden ofrecer una cuantía económica. Lo que sí pueden adelantar es que reclamarán desde daños morales hasta el coste de las obras de reconstrucción, pasando por los alquileres que la familia propietaria ha dejado de ingresar. «Esta gente ha visto como se quemaba toda una vida. Todas sus pertenencias, recuerdos y fotografías han desaparecido y eso tiene un coste», subrayó el abogado.

Teijelo quiso ayer, día en que se cumplía el aniversario, explicar que los informes que obran en su poder hablan de una falta de hidrantes. «El último informe de la Policía Nacional, de la Policía Científica encargada de investigar el suceso, dice que si hubiera habido agua suficiente en las fases iniciales del incendio el resultado hubiera sido otro», recordó. No sabe el letrado cuál es la versión del Ayuntamiento porque, reprocha, a pesar de haberse personado en el expediente hace ya muchos meses no han recibido informe alguno. Entienden que si no les han dado traslado alguno, es que «ese informe con una investigación interna sobre lo ocurrido no existe. Es inconcebible».

Su compañero de despacho, Gerardo de la Iglesia, quiso tener un recuerdo para el fallecido. «Lo triste es que un acontecimiento así no debería haber ocurrido. Es impresentable e inaudito y produce vergüenza que el agua e Oviedo esté para regar las calles. Me temo que si buscamos el hidrante de Uría comprobaremos que sigue sin funcionar», lamentó.