Una investigación que reaviva el fuego de Uría

Hace un año ardieron mucho más que el número 58 de Uría y el 25 de Melquíades Álvarez, en pleno corazón de Oviedo. Perdió la vida el bombero Eloy Palacio, homenajeado este viernes, al cumplirse el aniversario, por su compañero de siniestro, Juan Carlos Fernández, 'Cuni', y bomberos de toda Asturias en presencia de su viuda, Marta Valle, y sus hijos, y se tambalearon otros cimientos. Quedó en evidencia la falta de agua en la zona para sofocar unas llamas de tal magnitud, se puso en duda la gestión del operativo iniciado en la mañana del 7 de abril y prolongado durante más de cinco horas, y aumentó la sensibilidad ciudadana ante el fuego.

13.15 h. 12.50 h. 11. 40 h. Se desaloja a los clientes y vecinos de los pisos y locales aledaños. 11.35h. 14 h. 15.45 h. 16.15 h. Tras más de cuatro horas, 16.25 h.

La tragedia, que comenzó con una chispa en los halógenos de un falso techo que creció hasta grandes llamas, derivó en un proceso judicial por la vía penal cerrado. También en cuantiosas pérdidas económicas, aún por determinar, y en cierres de comercios. Pero lo ocurrido en Uría, 58 no solo se ha reavivado con el aniversario, sino con el nuevo informe de la Policía Científica. Desvela datos nuevos y contradice muchos de los testimonios aportados hasta ahora.

Las conclusiones, que llevan a la familia de Palacio a pedir la reapertura del caso, son reveladoras: hubo «anomalías en el suministro; siendo la más relevante el hecho de que el hidrante más cercano al lugar del siniestro instalado en la acera, situado frente al hotel Favila, estuviese inaccesible por la falta de un mantenimiento adecuado» y esa falta de agua condicionó las labores de extinción pues no evitó la propagación. Hubo una «falta de supervisión adecuada» del operativo, «no se hizo una valoración adecuada del riesgo del colapso de la estructura» y se consideró «erróneamente que el peligro existente en el lugar había descendido». También, que tanto Palacio como 'Cuni' estaban tan agotados por el trabajo físico realizado y el estrés que no pensaban «con claridad» al asumir el riesgo innecesario de bajarse al forjado.

A la espera de que la jueza instructora Simonet Quelle Coto tome una decisión, este es un relato de los hecho y las consecuencias de la tragedia ocurrida hace un año:

Guerra abierta en el SEIS

La casualidad hizo que una patrulla de la Policía Local que pasaba por la calle de Uría viese, a eso de las once y media de la mañana, que de la segunda planta del portal número 58 salía una pequeña columna de humo. La falta de hidrantes en toda la calle Uría provocó que los bomberos tuvieran que enchufar sus mangueras a bocas de riego, con una presión de agua insuficiente. En Melquíades Álvarez, donde también sucumbió el inmueble número 25, los técnicos comprobaron que los hidrantes estaban inutilizados. No había agua para sofocar las llamas que provocaron el derrumbe del número 58 de la calle de Uría y que acabó con la vida de Eloy Palacio e hirió a 'Cuni' en una pierna.

La falta de medios -se tuvo que pedir refuerzos al Principado-, desencadenó en una guerra abierta entre un sector de los bomberos y el jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Oviedo, José Manuel Torres, ya jubilado.

Encabezados por la Central Sindical de Izquierda, una parte del servicio acusó directamente a Torres de no asumir la dirección, la gestión ni el control del siniestro. Todo ello desembocó en una investigación en fase de instrucción, a cargo del Juzgado número 2 de Oviedo, a día de hoy archivada. La jueza titular sobreseyó la causa porque no halló indicios de delito contra la seguridad de los trabajadores, por el que estaban investigados tres mandos del servicio, José Manuel Torres, el inspector Luis Díaz Montes y el subinspector Juan José Puente Blanco. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, argumentó, no es aplicable a los bomberos cuando estos se encuentran trabajando en una emergencia grave o catástrofe. Los recursos de apelación fueron desestimados por la Audiencia Provincial.

Los hidrantes

El día del incendio de Uría, los bomberos no encontraron hidrantes en esa vía y a los que pudieron acceder, en la calle de Melquíades Álvarez, se encontraban inutilizados. Se inició un cruce de acusaciones sobre en quién recaía la responsabilidad de revisar estos mecanismos de extinción de incendios. La que fuera concejala de Seguridad Ciudadana, Conchita García, en la época de Gabino de Lorenzo, ordenó revisar, actualizar y compilar toda la información sobre la red de bocas de incendio y tomas de agua existentes en el municipio a los funcionarios del Servicio de Extinción de Incendios. Los trabajos se detuvieron en 2011. Se detectaron deficiencias y según la Corriente Sindical de Izquierda la empresa concesionaria de aguas del Ayuntamiento y responsable del mantenimiento de los hidrantes nunca las subsanó. A día de hoy, sobre la mesa de la Fiscalía hay una denuncia contra Aqualia por la revisión de hidrantes en base al incumplimiento del artículo 7 del contrato de concesión del servicio de Aguas, firmado en 1996 con la filial del ramo de FCC (ahora Aqualia) que hace recaer en la empresa «la vigilancia y conservación» y la «verificación periódica de su correcto funcionamiento».

Los edificios

El incendio de Uría devastó por completo los dos inmuebles. La reconstrucción de Uría, 58 está previsto que finalice en abril de 2018. Del inmueble de Melquíades Álvarez, cuya reconstrucción se inició en enero, se sabe que el edificio será exactamente igual al que había. Contará con tres plantas que se destinarán a viviendas y un bajo para usos comerciales. Si todos los plazos se cumplen, en un año y medio, el centro de Oviedo recuperará la fisonomía que tenía antes del fatídico incendio.

Las reclamaciones

El Consistorio ha recibido ya las reclamaciones de los edificios colindantes a los dos más afectados. Reclaman más de cien mil euros por las pérdidas al estar varios días sin poder desarrollar la labor profesional que se desempeñaba en muchas de las oficinas. La propiedad del Melquíades Álvarez, 25 también ha registrado su reclamación, sin cifra concreta porque las tareas de reconstrucción no están terminadas. También lo ha hecho la familia de Eloy Palacio y la propiedad del 58 de Uría.

Los comerciantes

Se valoraron en 190.000 euros las pérdidas comerciales después de que dieciocho comercios de la zona permanecieran cerrados más de 60 días. El Ayuntamiento se comprometió, dos semanas después del incendio, a otorgarles subvenciones económicas directas e indirectas, la posibilidad de acceder a créditos 'blandos' y actuar sobre los tributos locales, como el IBI. Ninguna se cumplió, denuncian, un año después desde la plataforma de Afectados por el Incendio de Uría.

Quedan, por tanto, muchas incógnitas y cuestiones pendientes por resolver un año después del fatídico incendio.

Las llamas del edificio de Uría se descontrolan tras unos minutos donde parecían remitir.

El incendio se extiende al número 25 de la calle de Melquíades Álvarez.

Los bomberos comienzan las labores de extinción en el segundo piso de Uría, 58.

Los vecinos avisan de un fuego en el número 52 . Los bomberos lo extinguen.

Los bomberos empiezan a entrar en el edificio de Uría. José Manuel Torres en el balcón.

el alcalde , Wenceslao López, da por controlado el incendio.

Se escucha un estruendo. El edificio Uría, 58 se derrumba. Muere Eloy Palacio.