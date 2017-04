«El Ayuntamiento no luchó por los opositores de Recaudación»

Los opositores del concurso-oposición para remunicipalizar el servicio de Recaudación han dado un paso al frente para reclamar al equipo de gobierno una «promesa laboral incumplida». 44 aspirantes a las 29 plazas han constituido una plataforma para exigir la publicación de las notas de los exámenes prácticos de administrativo y de auxiliar administrativo, el mantenimiento de los resultados de los que aprobaron y, a su vez, el de las diez plazas asignadas antes de que se paralizase judicialmente el proceso.

Andrea Gutiérrez tiene 31 años y con su rostro representa la indignación de los afectados. Ella es una de los 230 opositores en el limbo. «Debería haber una depuración de responsabilidades» para señalar «al culpable del fracaso de esta convocatoria», esgrime. «No conocer la nota hace que desconozca el baremo a mi recompensa por el esfuerzo y en que puesto he quedado», explica. «Es nuestro derecho conocer esas notas porque hemos pagado unas tasas para examinarnos, academias para prepararnos, hemos estudiado y nos hemos esforzado», esgrime. Lleva dos años «sin verano» y se ha quedado sin su posible premio. Encadenó la preparación de otras oposiciones con las municipales.

Respecto a la sentencia judicial de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que paralizó el proceso del concurso oposición, no entiende que el magistrado haya argumentado como «un mal menor la suspensión de las oposiciones», según el auto. «Me da la sensación que no tiene conocimiento, como si el procedimiento no hubiese seguido su curso cuando se llegaron a realizar todas las pruebas. El perjuicio se hizo al paralizarlo».

Otra opositora de 42 años, que por razones personales prefiere mantenerse en el anonimato y ha contado su situación a este periódico, es una las siete aspirantes que aprobaron las dos pruebas para ser técnico de Gestión. El Tribunal Calificador, con fecha de 18 de noviembre de 2016, hizo públicos los nombres de los «funcionarios interinos», recoge el escrito con las plazas asignadas. Solo faltaba la firma del alcalde, Wenceslao López, para hacerlas efectivas. «Fue una alegría para mí y para los compañeros que como yo estábamos en el paro», recuerda.

Paso atrás

El jarro de agua fría le llegó cuatro días después de conocer la asignación de su plaza. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo ordenó la suspensión cautelar del concurso oposición. «Se me cayó el alma a los pies porque tenía la ilusión de empezar a trabajar. Todo se complicó», se lamenta.

Siente «impotencia» de ver a 29 personas «trabajando» y «cobrando» sin ser funcionarios. Se refiere a los extrabajadores de La Auxiliar, la antigua adjudicataria del servicio de Recaudación que serán subrogados por el Ayuntamiento en cumplimiento de la sentencia de la sala de lo Social del TSJA. «Han entrado sin cumplir con el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad», reprocha. «El Ayuntamiento no luchó por nosotros ni por las oposiciones», se queja.

Tras más de un año estudiando y optar a oposiciones regionales y estatales, decidió optar a las municipales. «Eran puestos temporales, pero era una oportunidad de trabajar en mi ciudad», explica. «Estuve encerrada en mi casa, sin vacaciones más de un año y me pasé todo el verano estudiando porque cuesta mucho sacar una plaza, al menos, a los que no tenemos enchufe de nada», acusa.

Embrollo

La pregunta que se hace esta opositora y el resto de sus compañeros es si todo este embrollo judicial se pudo evitar: «Antes de sacar unas oposiciones el servicio jurídico municipal debería haber hecho unos informes para saber si era viable sacar esas plazas o no. ¿Qué culpa tenemos nosotros?».

Por todo ello, Gutiérrez, su compañera y otros 42 opositores más han constituido esa plataforma para «defender nuestros derechos». Animan a que se sumen más afectados. Por ello, han habilitado una cuenta de correo (plataformaopositoresoviedo@gmail.com).