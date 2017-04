El Ayuntamiento de Oviedo deniega el permiso a una macrofiesta universitaria

Las macrofiestas universitarias no volverán al aparcamiento del estadio Carlos Tartiere. Al menos, no de momento. Varios alumnos de Biología y Biotecnología habían planeado una espicha para el pasado 31 de marzo, pero tuvieron que aplazarla por falta de permisos. Este lunes, tras reunirse con el área de Festejos, recibieron una negativa definitiva para el evento.

«Hay un informe negativo de los técnicos», explicó el concejal del ramo, Roberto Sánchez; «no es una fiesta, es un botellón. No he contradecido». El edil argumentó que el evento «tendría todos los avales si se tratase de una fiesta, que tiene un componente cultural. Pero lo que se ha presentado es puto botellón, no hay actividades. Por eso se ha denegado». Fuentes de la organización de la espicha declinaron realizar declaraciones a este diario.