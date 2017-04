«Es mejor un caldo amable y calentito que una infusión de cardo», dice el arzobispo

El Domingo de Ramos de ayer no fue como ningún otro de los últimos cincuenta años. Se celebró la bendición de las palmas en San Tirso el Real, la procesión por la plaza de la Catedral y la misa que da comienzo a la Semana Santa. Lo que no hubo fue ese tradicional encuentro entre el Cabildo y la Corporación municipal, una reunión que inició el alcalde Valentín Masip un desapacible día de hace más de cinco décadas. El motivo, las diferencias y tensiones entre el equipo de gobierno y los responsables de la Catedral.

«Iniciamos la Semana Santa entre caldos que se nos enfrían, que habrá que volver a calentar, y cardos que no nos hacen falta aunque los sirvan en infusión. Mejor un caldo amable y calentito que una infusión de cardo», expresó el arzobispo de la ciudad, Jesús Sanz Montes, durante la misa. Una declaración a la que no hace falta añadir mucho más.

Las diferencias entre ambas instituciones son patentes prácticamente desde que el nuevo gobierno tomara el bastón de mando. El deán, Benito Gallego, renunció oficialmente a la subvención de 20.700 euros anuales que recibía del Ayuntamiento, después de que el ejecutivo local cuestionara la validez legal de la ayuda, pues la Catedral cobra entrada por acceder a su interior desde hace unos años. A ese primer desencuentro, hay que sumar las discrepancias por la organización de conciertos ante el templo religioso. El Cabildo advierte de que los decibelios dañan el edificio y durante las pasadas fiestas de San Mateo encargaron un informe que así lo atestigua. El Ayuntamiento, ya ha anunciado que no tiene intención de cesar en la organización de espectáculos en la plaza. «Yo he visto caer piedras de la Catedral por las vibraciones. No es un capricho. Se pone en peligro un edificio tan importante como este», defendió Sanz Montes.

Con este panorama, el Cabildo decidió este año renunciar a organizar esa tradición del caldo, cuyo testigo había tomado el año pasado por primera vez en la historia. Porque era el Ayuntamiento quien solía organizar esa comida del caldo que tiene su origen en un domingo de Ramos frío y lluvioso en el que el regidor, a la salida de la misa, decidió invitar a los canónigos. En el Corpus Christi, la Iglesia respondió con unas fresas. Desde entonces, la tradición quedó instaurada.

Sin presencia del ejecutivo

Desde que el gobierno formado por el PSOE, Somos e Izquierda Unida llegara al Consistorio no ha habido presencia oficial alguna en los actos religiosos: ni en la misa de San Mateo, ni en la romería del Cristo de las Cadenas, ni en la festividad la patrona de la diócesis, Santa Eulalia de Mérida. Tampoco en la Semana Santa. El año pasado, cuando el Cabildo tomó el testigo e invitó, el alcalde, Wenceslao López, y la concejala socialista Ana Rivas acudieron a la cita. Lo hicieron después de la misa de Ramos, en la que ayer tampoco había presencia del gobierno. Sí asistieron concejales del PP, con Agustín Iglesias Caunedo a la cabeza, y el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho.

«Vuestra presencia es una apuesta discreta, pero firme, de vuestra fe que no queda al margen del buen hacer al servicio de un pueblo que en su mayoría es creyente», les agradeció en su homilía el arzobispo. Eso fue precisamente lo que al término de la eucaristía reprochó Caunedo: «Es evidente que tenemos un alcalde en Oviedo que no ejerce como alcalde de todos los ovetenses, sino permanentemente como secretario general de la AMSO y como tal, solo piensa en réditos electorales y no en sumar».

El portavoz popular lamentó que se haya roto «una bonita tradición, que solo era una muestra de diálogo de tolerancia entre dos instituciones que tienen mucho en común. Todas las personas que han venido hoy a misa, aparte de su condición de creyentes, son ciudadanos también y es normal que quieran sentirse representados por la Corporación». Pacho reprochó que desde la Alcaldía ni siquiera se haya dado respuesta a la invitación del Cabildo a la misa. «Hemos venido a título personal, porque confirmamos la asistencia pero no se traslado esta respuesta por parte del Ayuntamiento», criticó.

«Puertas abiertas»

No obstante, el arzobispo quiso usar un tono conciliador: «El caldo es un pretexto para una amistad respetuosa y dialogante y nuestras las puertas están siempre abiertas para retomar el caldo». Agradeció también la presencia de la Banda de Música Municipal y de un dispositivo policial durante las procesiones de la jornada. Porque además de la bendición de Los Ramos, las cofradías de La Borriquilla y Los Estudiantes sacaron ayer sus pasos. La jornada soleada acompañó en el inicio de una Semana Santa que Sanz Montes quiso diferenciar de la «del turismo y el relax».