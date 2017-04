El Santo Sudario, a la vista de todos

Las decenas de turistas que subieron ayer a la Cámara Santa, pertrechados con sus audioguías, se encontraron ayer con una estampa poco habitual: el Santo Sudario original tras una vitrina, en lugar de tapado, y la tapa del Arca Santa, con una leyenda que indica «cuerpo en restauración». Y es que, desde mediados del mes pasado, el cofre de las reliquias descansa en un taller secreto de la Catedral, donde está siendo restaurado.

Los visitantes contaban con no ver directamente el Sudario, pero sí el Arca Santa. «Hemos visto una cosa que creíamos que no íbamos a ver y no hemos visto otra que sí, así que hemos compensado», resumió Maite Sanz, visitante de Madrid, tras una «muy interesante» visita a la estancia que custodia las reliquias de Jesucristo, origen de que se levantase allí la Catedral.

Originalmente, el Santo Sudario se encontraba, junto con otros artículos sagrados como fragmentos de la Vera Cruz o leche materna de la Virgen María dentro del Arca Santa, de la que la leyenda cuenta que procede de la mismísima Jerusalén. Lo comprobado es que, en el año 1075, el rey Alfonso VI de Castilla y León, inmortalizado en el 'Cantar de Mio Cid', mandó abrir la caja y dio comienzo entonces «la veneración individualizada del Santo Sudario», explicó ayer el deán, Benito Gallego.

Durante el año, la reliquia de Jesucristo depositada en Oviedo, de la que recientes análisis científicos afirman que estuvo en contacto con el mismo cuerpo que la Sábana Santa de Turín, permanece oculta al público. Pero en Semana Santa y la semana de Pascua «se abate la puerta que tiene el facsímil y se muestra el Sudario», indicó Gallego.

El momento cumbre será el Viernes Santo, cuando el Sudario saldrá de la Cámara Santa para ser expuesto a los fieles en el transcurso de una ceremonia religiosa en la que se canta el 'Miserere'. Desde 2014 se muestra en una plataforma, «con la protección de la vitrina de gas inerte que mantiene estable la temperatura y la humedad». Gallego recordó que hasta 1985 el obispo realizaba la bendición con la reliquia desde el balcón de la girola, pero tras un gran éxito de público «se empieza a dar desde el centro del altar».

Hay dos ocasiones más en las que los fieles pueden ver de cerca el Santo Sudario: el 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Santa Cruz, y el 21, San Mateo. Esta tradición es posterior, indica el deán: «Empieza con el jubileo en el siglo XIV».

La reliquia continuará expuesta toda esta semana y la siguiente en horario de apertura de la Catedral, de 10 a 14 y de 16 a 19 horas.