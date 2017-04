Cultura quiere que la plaza de la Catedral acoja conciertos también en San Juan

«He visto caer piedras de la Catedral por las vibraciones de los conciertos. No es un capricho. Se pone en peligro un edificio tan importante como este». Son palabras del arzobispo, Jesús Sanz Montes, que está en contra de que la plaza de la Catedral acoja actividades que pongan en riesgo al templo. Tal es su preocupación que el Cabildo encargó durante las pasadas fiestas de San Mateo un estudio para ver cómo afectaba el ruido a la estructura y en el homenaje a Tino Casal, celebrado la víspera del día grande, los técnicos comprobaron in situ «cómo caían los cantos», según afirmó entonces el deán de la Catedral, Benito Gallego.

Aunque la Iglesia está a punto de entregar este documento al Principado, el ejecutivo local continúa con sus planes.

El concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, explicó ayer que su intención es que las fiestas de San Juan se prolonguen dos días y que toda la programación se desarrolle en este punto estratégico. «Queremos destinar una noche a hacer conciertos y otra a la hoguera. Por su puesto que la fogata se va a hacer en la plaza de la Catedral, al igual que el resto de actividades», avanzó.

La financiación de este proyecto saldrá del remanente de tesorería, que será debatido hoy de nuevo por los ediles. En total se destinarán 300.000 euros para estas actividades y otras tantas nuevas. «Queremos que una parte del dinero sobrante del año pasado se destine a potenciar la programación que realizar la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF)».

Llevar más conciertos a la plaza de la Catedral podría sumar más tensión a la ya existente entre Iglesia y Ayuntamiento. El anuncio de Sánchez Ramos llega después de que el Cabildo decidiera no realizar el tradicional Caldo de Ramos, ni por tanto invitar al Ayuntamiento. El deán, Benito Gallego, lo justificó diciendo que «la Catedral no es el sitio adecuado» para celebrar este acto y «se requieren otros planteamientos». El arzobispo, por su parte, aseveró el pasado domingo que la Semana Santa comenzaba «entre caldos que se nos enfrían, que habrá que volver a calentar, y cardos que no nos hacen falta aunque los sirvan en infusión». Más conciertos en la Catedral servirán para enfriar aún más esas relaciones.

Mientras, Sánchez Ramos quiere potenciar más actividades, no solo la fiesta de San Juan. Entre sus planes está aumentar el número de espacios que albergan el festival de música que se celebra por el verano en las plazas de la ciudad, que se incrementen las actividades destinadas para niños durante Navidad y potenciar San Mateo. «A lo largo de las fiestas mateínas del año pasado hubo actividades en cuatro plazas, en la edición de 2017 queremos incrementar el número de espacios».

En diciembre, la idea pasa por que los más pequeños de la casa «disfruten del teatro Filarmónica y del Campo de San Francisco» para lo que se harán nuevas propuestas, a decidir en los próximos meses.

Respecto a la programación del festival que se celebra cada julio y agosto, el edil de Izquierda Unida también llegará a más lugares . «Este es un ciclo que organiza la SOF junto a otras concejalías y queremos potenciarlo incluyendo más escenarios» donde organizar conciertos, exposiciones, obras de teatro, simposios y ciclos de danza, añadió Roberto Sánchez Ramos.

Más cine y La Ascensión

Este aumento de actividades no es el único deseo de la Concejalía de Cultura para este año, que, desde hace más de una semana, programa en el teatro Filarmónica el ciclo de cine Radar, con películas de autor que no tienen cabida en las salas grandes, según explicó el director de este festival, Pablo de María. Además, y durante los meses de julio y agosto, se retomará el ciclo 'Cine a la luz de la Luna' con el que el Ayuntamiento despliega una serie de sillas, un proyector y una pantalla portátil en las plazas de Oviedo.

Para la feria de La Ascensión, entre el 26 y el 28 de mayo, la SOF está elaborando los pliegos para elegir los puestos que se pondrán en la losa. Y es que por primera vez en la historia se hará por concurso al existir una demanda muy alta. «Nos hemos encontrado con que existe más peticiones que oferta y para seleccionar a los que participen se creará un proceso» reglado. De forma paralela, el edil explicó que la extensión del recinto ferial de Olloniego se duplicará respecto al año pasado.