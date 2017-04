La junta de gobierno aprueba dividida jubilar a un bombero

La junta de gobierno aprobó antes de ayer jubilar por incapacidad al bombero y delegado sindical de CSI, Miguel Ordóñez. Lo hizo con los votos a favor de PSOE e IU, pero no del ausente concejal de Personal, y con la abstención de Somos, que pretendía esperar a un dictamen externo sobre el caso. Uno externo porque el informe de la jefa de Personal no da opciones al funcionario, que había solicitado un puesto compatible. De que la cosa no es tan sencilla da cuenta que nunca antes la junta de gobierno había intervenido en un caso así, pero también que nadie ha notificado al trabajador en qué situación se encuentra. Directamente se le abonó la liquidación el mes pasado sin haber resuelto su solicitud de puesto compatible. Incluso la junta de personal requirió al equipo de gobierno que le notificase en qué situación estaba el trabajador como resulta preceptivo al ser parte del comité de seguridad laboral y delegado de Prevención. De hecho, Personal sí notificó la jubilación ordinaria y posterior de otro bombero a la representación de los funcionarios.

Miguel Ordóñez pidió pública y reiteradamentemente la dimisión del concejal de Seguridad por su gestión en el SEIS.