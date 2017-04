Sigue la búsqueda del joven ovetense desaparecido en Salamanca hace 20 días

Veinte días. Este es el tiempo que la familia de Manuel Moro, de 53 años, lleva sin tener noticias suyas desde que el sábado 25 de marzo se le perdiese la pista cuando iba a realizar una ruta de montaña en la zona de La Canchera, en Vegas de Domingo Rey, en la provincia de Salamanca. Ayer, se organizó una nueva búsqueda en la que participaron más de cuartenta personas, pero de nuevo no fue fructífera. «No sabemos nada. Estamos pendientes de las redes sociales y del teléfono para ver si tenemos alguna notificación», según destacó ayer su hermana Covadonga Moro.

A pesar de no tener noticias de él, ha habido un pequeño avance en la investigación: por fin han podido acceder al coche de Manuel Moro, que estaba aparcado en Vegas de Domingo Rey, un pueblo cercano a la ruta senderista donde fue visto por algunas personas antes de su desaparición. «No teníamos la llave y hemos tenido que pedir una al concesionario». Cuando lo pudieron abrir vieron que tenía este instrumento dentro del vehículo y la familia ha recogido «algunas 'cosinas' de su interior».

Si finalmente estos días no tienen noticias de Manuel Moro, la familia teme que las «salidas se espaciarán» y creen que «a partir de ahora, se harán una vez a la semana». «De momento no nos han comunicado cómo serán las labores de búsqueda, pero entendemos que no pueden estar siempre buscándole», destacó Covadonga Moro, aunque al mismo tiempo relata que la situación es «muy dura». «Son muchos días y ya no sabemos qué pensar. Mi madre está destrozada», añadió.