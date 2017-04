«El Ayuntamiento necesita una empresa municipal»

Rubén Rosón (Cerredo, 1989) está a punto de cumplir dos años en el gobierno a tres bandas de la capital asturiana. Médico de profesión, aparcó la medicina familiar por otra clase de cirugía que le obliga a hilar fino en la concejalía de Economía, Empleo y Turismo que preside.

Estamos en el coletazo final de Semana Santa. ¿Se barajan cifras de ocupación hotelera?

Este año vamos con una ocupación de casi el cien por cien. No es normal una acumulación cercana a estas cifras y en estas fechas en el norte de España. Se debe a dos eventos: el torneo internacional de fútbol base, la Oviedo Cup, que se jugó en la ciudad. Solo ellos llenan cuatro mil plazas hoteleras. Y hasta el pasado miércoles, tuvimos a los participantes del Congreso de Pacificación de Expatriados Iraquíes que acercó a Oviedo a quinientas personas de todos los puntos del mundo.

Los últimos congresos celebrados en el Palacio de Exposiciones y Congresos. ¿Sirven de gancho turístico?

El Calatrava está empezando a funcionar porque apostamos mucho por la promoción del espacio. La clave es trabajar con los organizadores de eventos de la ciudad para dimensionarlos y ayudarles a que crezcan. Lo hicimos con la CometCon, que tras hablar con sus organizadores, la pasamos del Auditorio al Calatrava porque esa era la escala. También nos movemos más, hacemos más promoción turística alrededor de la provincia. Todo se consigue trabajando.

Trabajo, por cierto, costó que el servicio de Recaudación regresase a manos públicas.

Fue un camino muy complejo pero demostramos que sí se podía. Probamos que teníamos razón porque nos lo decía la Sindicatura de Cuentas que tenía que estar en manos públicas. Por eso planteamos saltarnos la tasa de reposición, saltarnos los impedimentos del gobierno del Partido Popular a nivel nacional para contratar a 29 trabajadores en concurso oposición para cubrir el servicio.

Sí, pero lo hicieron con trabajadores de la empresa privada tras el fallo del TSJA que les obligó a subrogarlos.

Los mismos que estaban haciendo el trabajo. Pero es cierto que apostábamos porque a la función pública se entre por mérito, capacidad e igualdad, por ello hicimos unas oposiciones a las que se presentaron mil seiscientas personas. Lamentablemente la justicia nos las paralizó en noviembre. Cuatros meses después, paradójicamente, nos dicen que hay que generar esas 29 plazas y la justicia nos dijo qué personas tenían que entrar con nombres y apellidos. Nosotros ponemos el acento en el ahorro: ahorramos cuatro millones de euros en el servicio.

Esta ha sido su bandera y argumento, pero la remunicipalización se logró a golpe de decisiones judiciales, todas en contra del Ayuntamiento. ¿Qué lectura hace de ello?

Por eso empecé diciendo que es un camino difícil. Es casi un oxímoron, solo lo consigues perdiendo sentencias judiciales que acaban dándote la razón.

Es una lectura muy optimista.

Sobre todo por los objetivos, por el resultado. Tenemos un servicio remunicipalizado, en las oficinas de Recaudación municipal y tenemos 29 plazas nuevas de empleo ocupadas por personal indefinido no fijo, que no quiere decir que no pueda salir una oferta pública el año que viene y ahorramos. Los objetivos eran esos.

¿Estuvo bien asesorado el equipo de gobierno para llevar a cabo el proceso?

Fue tan correcto que se aprobó, en el Pleno Municipal del presupuesto de 2016, la plantilla para ese año y todo perfectamente motivado por el secretario general y el informe que elaboró.

Cuesta creerlo cuando los tribunales echaron por tierra el concurso oposición

Fue un palo judicial inexplicable porque teniendo el presupuesto y la plantilla aprobada, al final la justicia dijo que esas 29 plazas no se ajustaban a la tasa de reposición. También es inexplicable la última sentencia que nos obligó a subrogar a los trabajadores de la Auxiliar tras haber cumplido el contrato con ella, en el que ponía negro sobre blanco, que las herramientas informáticas deberían devolverse al Ayuntamiento.

¿De quién era ese material informático en el que se basa la sentencia para probar una sucesión de empresas?

Fíjate que la herramienta viene ya de la primera privatización. La tenía el Ayuntamiento y se la cedió a Gestión de Ingresos antes de que la Auxiliar viniese a Asturias.

¿Se pensaron en algún momento no recurrir la sentencia del TSJA?

De hecho, Abogacía Consistorial está todavía organizando el recurso. No ha hecho el informe preceptivo.

¿Lo van a presentar sí o no?

Entiendo que sí. Lo que nos diga Abogacía Consistorial.

En todo este embrollo. ¿Qué explicación se les da a los opositores que se quedaron a las puertas de un puesto de trabajo?

Es la parte más perjudicada. Nosotros peleamos como jabatos para que mil seiscientas personas pudieran presentarse a las oposiciones.

Ellos opinan todo lo contrario.

Este equipo de gobierno luchó para generar 29 plazas cubiertas por concurso oposición y luchó hasta la extenuación. Pero no nos podemos saltar la justicia.

En caso de que saquen una nueva oferta pública para Recaudación. ¿Se contemplaría mantener las notas y plazas del anterior concurso oposición?

Si la justicia dice que el procedimiento puede seguir adelante eso que nos ahorramos como Ayuntamiento porque ya tendríamos el proceso hecho, el gasto y la gente seleccionada. Ojalá la justicia nos permita continuar con el proceso.

¿Contemplan nuevas remunicipalizaciones?

Para nosotros una empresa municipal es una herramienta que tienen los ayuntamientos para gestionar servicios y los números cantan. La Empresa Municipal de Aguas de Gijón, por ejemplo, da beneficios y a nosotros no nos da tantos. Este Ayuntamiento necesita una empresa municipal, pero ojo, no un chiringuito. Llevada con criterios técnicos donde primen las condiciones laborales de los trabajadores.

El martes tienen el Pleno de aprobación definitiva de los presupuestos. Se han puesto a mitad de abril.

Teníamos el presupuesto cerrado en noviembre pero la sentencia de Recaudación lo paralizó todo y eso que teníamos la posibilidad de meter a 70 nuevas personas que hacen falta como el comer.

Cambiemos de tercio. Las relaciones con la Iglesia no están en su mejor momento.

Son extrañas porque es raro que dos partes no se entiendan. Nosotros respetamos a la Iglesia como institución, es más, apoyamos logísticamente la celebración de las procesiones en estas fechas.

Pero no económicamente.

La impresión que me da es que la curia eclesiástica no comprendió que hoy hay un Ayuntamiento no un partido político. Al final las instituciones las hacen las personas y que coincida que varias cabezas de la iglesia tuvieran tarjetas 'blues' al igual que el gobierno del Partido Popular no sé si influye.

¿Le sorprendieron estos privilegios azules?

Para mí fue una sorpresa encontrarme en el Oviedo 'blue' a miembros del Tribunal Superior de Justicia, de la iglesia, empresarios, grupos políticos. Esto tiene un nombre: una red clientelar.