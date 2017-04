Andrea Galán no ha podido irse de vacaciones de Semana Santa y quiere agradecer a los turistas que se hayan acercado a Oviedo, ya que «dan vida» a las calles del centro. «Estos días estoy viendo que la ciudad está llena de gente que ha decidido pasar los días festivos en Oviedo. Quiero darles las gracias ya que no solo aportan beneficio económico a la hostelería, sino que también ambientan las calles. Si no fuese por ellos, habría horas en las que no estaría ni un alma por la calle».