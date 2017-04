«El Ayuntamiento no colaboró con la Semana Santa, pero queremos tener diálogo»

Una Semana Santa donde predominó el Sol, con mucha gente en las calles y sin apoyo institucional. De esta forma resume el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Luis Manuel Alonso, los siete días de pasión que se han celebrado por las calles de la ciudad y que terminaron ayer con la procesión del Resucitado. «El balance que hacemos es muy positivo, ya que salieron todas las procesiones y hubo muchísimas personas» en cada uno de los diez recorridos que se han celebrado. Sin embargo, los cofrades no están del todo satisfechos con el resultado final, ya que creen que el equipo de gobierno local no ha estado a la altura. «El Ayuntamiento no ha colaborado en nada y nos gustaría que para el próximo año hubiese al menos algún tipo de diálogo, ya que todo lo que hacemos, lo tramitamos a través del registro», añadió Alonso.

El equipo de gobierno suprimió ya el año pasado las subvenciones nominativas a las hermandades y limitó la presencia de la Policía Local o los bomberos acompañando los pasos. Ninguno de los ediles de Somos, PSOE e Izquierda Unida ha acudido a las procesiones, tampoco este año. «El Consistorio es el encargado de poner los medios necesarios para el desarrollo de estos días, pero no han querido que los agentes procesionen con los trajes de gala». No obstante, cuatro miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) si acudieron, de forma voluntaria, al recorrido que el sábado por la mañana partió de la iglesia de San Isidoro con la archicofradía del Santo Entierro y La Soledad como protagonista . «Los bomberos vienen con los uniformes descatalogados y les queremos dar las gracias», por su apoyo, sentenció el representante de todas las cofradías y hermandades.

Pero esta no fue la única crítica que Alonso vertió ayer. Según su punto de vista, el Ayuntamiento no quiere que ellos participen en la presentación de los Bocados del Cofrade, que termina hoy y que este año ha aglutinado a treinta hosteleros, a pesar de que la asociación de hosteleros Otea haya financiado el cartel de la Semana Santa. «No quieren que estamos en el acto de exhibición de esta iniciativa y además, la ayuda logística» que el concejal de Economía y Empleo, Ruben Rosón, prometió a principios de abril no ha llegado. «Nos dijeron que iban a colaborar en las procesiones y que pondrían horas extras en los agentes de la Policía Local, sin embargo no hemos tenido nada», aseveró.

Sin representnción local

Los concejales del ejecutivo local no fueron los únicos que no acudieron a la misa pontifical que se celebró a partir de las doce del mediodía en la Catedral, ya que tampoco acudió ningún edil del Partido Popular ni de Ciudadanos. Los primeros bancos de la Catedral, donde se suelen sentarse los representantes institucionales, fueron ayer ocupados por ciudadanos. Hace siete días los líderes de la oposición, Agustín Iglesias Caunedo y Luis Pacho, si acudieron al acto religioso por el Domingo de Ramos y ambos criticaron la postura del equipo de gobierno respecto a la Semana Santa. «Aparte de su condición de creyentes, las personas que vienen a misa son también ciudadanos y es normal que quieran sentirse representados por la Corporación», expuso entonces el líder de la formación naranja. Pacho reprochó que desde la Alcaldía ni siquiera diese respuesta a la invitación del Cabildo sobre si acudirían a este acto religioso o por el contrario mantendrían la actitud del año pasado.

Con la Corporación o, en este casi sin ella, los ovetenses se volcaron con todas las cofradías de la Semana Santa, que ayer procesionaron juntas por las calles del Antiguo junto a la imagen del Jesús Resucitado. Todas las vías por las que transcurrió la comitiva estuvieron llenas de feligreses y curiosos.

Cambio derecorrido

La procesión de Jesús Resucitado no hizo ayer el recorrido habitual. Las obras en la fachada de la Puerta de la Limosna han hecho que el espacio que existe en el cruce entre la Corrada del Obispo con la travesía de Santa Bárbara haya disminuido y para evitar tener problemas, la Junta de Hermandades y Cofradías subió por la calle Canónigos para después girar por la calle Santa Ana y llegar a la plaza de la Catedral, donde las campanas del templo y de San Tirso repicaron al paso del procesión.

También sonaron cuando los cofrades pasaron por San Isidoro, pero minutos antes de que la procesión llegase a la plaza del Ayuntamiento, un agente de la Policía Local pidió a los miembros de que agrupaciones folclóricas Trasgu y Xácara, del programa Folclore en la Calle, que abandonasen la plaza, ya que la procesión estaba a punto de llegar.