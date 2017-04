El equipo de gobierno de Oviedo denuncia que desde 2011 la inversión estatal ha caído un 90%

En la oposición hace frío. El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, se quejó ayer en su segunda intervención de que el reglamento del Pleno margina a los grupos minoritarios e instó al equipo de gobierno a cambiarlo, antes de que se vean sentados al otro extremo de la mesa del salón de Plenos, lejos de la Alcaldía. La queja no es nueva -la hacían, entonces en la oposición, PSOE e IU en años pasados-, pero fue profética. El equipo de gobierno aprovechó para incluirse un turno más por grupo municipal contrariamente a lo pactado en la junta de portavoces y lo usó para sacudir a la oposición. Para eso y para denunciar la falta de compromiso del Estado con la ciudad. El concejal de Economía, Rubén Rosón, sostuvo que «Oviedo se merece un respeto y se merece un respeto por parte del PP y el PP es el que hace unos presupuestos del Estado que han reducido la inversión más del 90% desde 2011. Este año, ni 300.00 euros. Eso es escupir a la ciudad».

En realidad se trataba de hablar de los presupuestos propios, pero como llevan rondando seis meses ya, PP y Ciudadanos intentaron convertir la sesión en un debate sobre el estado del municipio o, por lo menos, del gobierno local y darle un suspenso rotundo.

Por el PP, Eduardo Rodríguez habló de «una ciudad en retroceso» y acusó al gobierno de usar «Villa Magdalena como excusa para todo». «Oviedo llega tarde. Oviedo se queda fuera de las ayudas europeas. Oviedo no cuenta para el Gobierno del Principado. Oviedo suma un ridículo ilegítimo por prescindir chapuceramente de un servicio esencial que supuso frustrar las expectativas de cientos de opositores y el despido de 29 trabajadores que tendrán que incluir en el capítulo 1. Oviedo tendrá otra vez un presupuesto muy rezagado que además choca con el plan estratégico de ciudad», enumeró. Un presupuesto, dijo, que «no apoya la actividad económica» y «va contra las esencias de la ciudad»

También el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, se apuntó a la crítica general. «'El gobierbo más estable de Asturias'», parafraseó a Rosón, «ha conseguido batir el récord del año pasado, una semana más tarde» para aprobar los presupuestos. Apuntó quel «los presupuestos son irreales, porque los ingresos no están garantizados» y denunció el «galimatías» de tener la Recaudación compartida con el Principado. «Este es mi recibo de la viñeta del coche enviada por el Principado a La Coruña. Yo no vivo en La Coruña desde 2012, estoy empadronado aquí», y denunció que hay más casos como el suyo.

Pacho hizo un inciso para hablar de distritos, para elogiar «la paciencia y templanza» de las asociaciones que han visto que el millón de euros para obras se pasa a limitar el gasto a inversiones de reposición en zonas de juegos, desbroces y pavimentación. «Cuestiones, todas, que debe hacer el Ayuntamiento. Si no se repara una calle, ¿qué van a decir que no lo pidió el distrito?», ejemplificó. Y acusó al tripartito de ser «un mal gobierno», sin capacidad de autocrítica, que «hace oposición a la oposición» y dedicado permanentemente a sus peleas internas y que gobierna «con la ideología».

Contraataque

El equipo de gobierno respondió. El contraataque lo inició Roberto Sánchez Ramos: «¿Cómo se puede vivir y no tener ideología?». Se sumó Rosón que calificó a Pacho de «cara B del 'gabinismo'» por no criticar la operación de Villa Magdalena y le acusó de decir «una sarta de mentiras sin sentido. Luis, la verdad es que no te enteras. No sabes que los datos de la viñeta salen de Tráfico, de la DGT». «Luis (Pacho) sé que es difícil separarse del PP en Villa Magdalena, pero deberías hacerlo», insistió Rivi. «Eduardo lo llama 'el serio revés', pero nosotros preferimos llamarlo el gran pelotazo de la familia Rato-Figaredo y sus colaterales», añadió, antes de pedir que «esta gran vergüenza pública tiene que tener responsabilidades patrimoniales y penales». «Señor alcalde, no se pueden ir de rositas», urgió a Wenceslao López.

También Ana Rivas atacó a Pacho y recordó que los ayuntamientos «estamos atrapados porque otros nos imponen sus ideologías». Admitió que el retraso del presupuesto de 2016 «fue una responsabilidad casi exclusiva del equipo de gobierno, pero ustedes saben que este año no es así». Y también al PP: «Estoy equivocada o es que acaban de presentar en Madrid los Presupuestos Generales del Estado. Serán malos, como dice, porque llegan tarde, pero para este municipio son una desvergüenza. Si critica al Principado, por lo menos menciónelo aunque sea de pasada».

Y entre hachazos a la oposición, el equipo de gobierno encontró hueco para defender su gestión, pese a la falta de personal. «¿Sabe por qué se están ejecutando los rebajes de la acera ahora? Porque nadie lo había hecho antes», expuso Ana Rivas, que aseguró que, «pese a todas las dificultades, haremos todas las inversiones». También sacó pecho Rosón de un presupuesto de 236,3 millones, en el que pese a la «sinvergonzonería de Villa Magdalena», en el que «hacemos más ciudad», con 12 millones de euros más en gasto en bienes y servicios y 3 más que ayudas y subvenciones que el de 2014 del PP, incluida una cifra de 6 millones récord para empleo, con 300 contrataciones temporales. Del otro, no les deja el PP, sostuvo.