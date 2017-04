Fracasa la apertura del mercado de La Corredoria y pone en riesgo la ayuda europea

Ese último clavo ardiendo al que se aferraba el equipo de gobierno para no tener que devolver a la Unión Europea los algo más de 2,8 millones de euros otorgados para la construcción y puesta en funcionamiento del mercado de abastos de La Corredoria falló ayer. El único licitante, una frutería dispuesta a abrir en solitario un puesto, no consiguió el aval bancario requerido en el procedimiento. El Ayuntamiento declarará desierto el concurso en la próxima junta de gobierno local, aunque no da todo por perdido: «El 'match point' para no tener que devolver el dinero lo salvamos ya el 31 de marzo y lo que haremos ahora es convocar un nuevo procedimiento», explicó ayer el concejal de Economía, Rubén Rosón.

Ante este nuevo revés la pregunta que ayer circulaba por el Consistorio era si esa posibilidad apuntada por el edil es plausible. La condición de la subvención europea concedida mediante el plan Urban, que costeó el 80% de la construcción, pasaba porque el mercado de abastos estuviera en funcionamiento el 31 de marzo de este año. Pocos días antes de esa fecha límite, las agujas del reloj corrían a toda prisa. De los seis comerciantes interesados en instalarse, solo uno cumplió los requisitos técnicos. El equipo de gobierno entendía que llegaba, por los pelos, para cumplir con la obligación de adjudicar los puestos antes de abril. Solo faltaba que la frutería, esa solitaria candidata, presentara el aval. No lo ha conseguido.

«En la mesa de contratación el concurso ha quedado desierto. El licitador no presentó el aval dentro del plazo y no había ninguna otra persona que cumpliera las exigencias técnicas», lamentó el concejal. En paralelo a esta declaración, Rosón aseguró que se «abrirá nuevamente el procedimiento para que las seis personas que se fueron cayendo, interesadas pero con dificultades por los complejos procesos con la administración local, puedan optar con garantías en esta nueva licitación».

Según el concejal de Somos, la Unión Europea ya sabe desde el pasado septiembre que la intención «es seguir convocando nuevos procedimientos para que el mercado esté pronto en funcionamiento. Esperamos que esta vez tengan los papeles necesarios esos seis comerciantes interesados y que podamos licitarlo», aseguró. La clave, dijo, es que La Corredoria «debe tener un mercado y cada vez estamos más cerca. Está costando horrores» y que, además, la Comisión Europea no ha reclamado el dinero.

Ese es su punto de vista, aunque la opinión que cuenta es la de los auditores europeos, cuya llegada se desconoce todavía. Si viajan a la ciudad y deciden que no se ha cumplido con lo pactado, Oviedo perderá caso tres millones de euros «por dos culpables», reprocha el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Luis Pacho. «El tripartito suma un nuevo fracaso en su torpe intento de abrir el mercado de La Corredoria. No entendemos de qué puede sacar pecho hoy un concejal de Economía que aseguraba que se podría abrir con un solo puesto y así engañar a la UE. Pero la única oferta que han conseguido en dos años se ha retirado», criticó el concejal. La otra mitad del fallo se la imputó Pacho al anterior gobierno del Partido Popular, «que se sacó de la manga esta obra con claros fines electoralistas, construyendo primero el edificio y pidiendo después un estudio de viabilidad con la obra ya realizada».

Los aludidos, los concejales populares, negaron cualquier responsabilidad en la frustrada apertura del mercado: «Se trata de un nuevo fracaso del gobierno del tripartito que abre un agujero negro en un barrio que aspiraba a avanzar con la creación de puestos de trabajo», señaló ayer Gerardo Antuña. No se explica el popular cómo tras el cambio de gobierno se «iniciaron sucesivos retrasos inexplicables, imponiendo nuevas premisas que sin lugar a duda han sido un verdadero desastre». Los populares dan por seguro que la ciudad tendrá que devolver el dinero de los fondos europeos.