«Con una sola vibración, las piedras de la Catedral se pueden desprender»

Las vibraciones que emiten los conciertos que se celebran en la plaza de la Catedral afectan al templo: cada vez que los músicos emiten un «tono agudo o grave se produce un temblor que daña su estructura» y se originan los desprendimientos, explica el codirector del Plan Director de la Catedral, el arquitecto Jorge Hevia.

Debido a esta situación, el Cabildo está en contra de que este lugar sea escenario de actuaciones musicales en las fiestas de San Mateo, como también del último anuncio de la Concejalía de Cultura, liderada por Roberto Sánchez Ramos, de que en San Juan también haya una noche de conciertos. Su idea es duplicar el programa a dos noches de actividades: el 23 de junio se celebrarán varios conciertos y al día siguiente se prenderá allí la hoguera.

El alcalde Wenceslao López aseguró la pasada semana que actualmente «no tenemos otro espacio más adecuado» y que «las piedras se caen por la edad, no por el ruido». El arquitecto Jorge Hevia puntualizó, sin embargo, que aunque «la Catedral es de piedra y el paso del tiempo le ha afectado, cada vez que se produce una vibración hay una microfisura y si se sacude de nuevo se puede desprender».

«Cada vez que se produce una vibración hay una microfisura», advierte el arquitecto

López, no obstante, subrayó la intención del Ayuntamiento es «aminorar, en la medida de lo posible, las actuaciones» en la plaza de la Catedral, «no solo por lo que dice el Cabildo o el arzobispo, sino también por los vecinos». «Debemos ser respetuosos con los residentes y tratar de llevar los eventos musicales a otro ámbito». Y por eso, el próximo San Mateo algún concierto se celebrará en San Lázaro.

Las relaciones entre el equipo de gobierno y el Cabildo no están pasando por su mejor momento. El arzobispo, Jesús Sanz Montes, en la misa del Domingo de Ramos, abordó públicamente el tema, sin rodeos: «Yo he visto caer piedras del templo por las vibraciones. No es un capricho. Se pone en peligro un edificio tan importante como este». Por ello, en los próximos días entregarán al Principado un informe en el que se detalla al milímetro los daños que causan las vibraciones de los conciertos a la estructura del templo.