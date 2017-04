Ciudadanos cree que la reordenación de El Cristo servirá para «hacer caja»

Una gran bolsa de suelo en la ciudad y un proyecto urbanístico de por medio tiene todos los ingredientes para despertar suspicacias alimentadas por tiempos no tan lejanos. Algo que en el caso de los terrenos de El Cristo, ese área que dejó libre el traslado del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) a La Cadellada, han intentado paliar las diferentes administraciones implicadas. Lo han hecho con un proceso de participación ciudadana que condiciona los futuros usos de los terrenos, recabando proyectos de diferentes organismos públicos, desde la Universidad al Ministerio del Interior, y redactando un estudio de viabilidad que sirva para orientar a quienes concurran al concurso internacional de ideas convocado. Ese análisis incluye un escenario financiero que unos ven como una oportunidad de obtener fondos destinados a inversión y otros como un mecanismo para «hacer caja».

La Consejería de Infraestructuras, encargada de redactar ese plan de viabilidad, aclara que es solo un «escenario orientativo, no vinculante y por tanto no excluyente de las opciones que se propongan en el concurso y que sirvan para ordenar el ámbito». Cada una de las propuestas arrojará un cálculo de ingresos y gastos concreto que pueden no coincidir con el resultado del plan previo y que habla de un saldo positivo para la administración de entre 1,9 y 18,1 millones de euros. En todo caso, el Principado, propietario de un 40,80% del suelo, señala que no están contempladas en ese cálculo las «inversiones en dotaciones con las que se pretende dinamizar el entorno». De haber un saldo positivo sería «capacidad inversora» para, entre otros cosas, esa otra parte por concretar del proyecto.

La lectura antagónica de los datos es la que hace el Grupo Municipal de Ciudadanos que coincide también con la de la Asociación de Vecinos de El Cristo. Dice el portavoz de la formación naranja en el Consistorio, Luis Pacho, que «se ha confirmado lo que ya venía denunciando este grupo, que la desafección o cambio de uso de los edificios del antiguo HUCA realizada por el Principado no tenía más finalidad que la especulación urbanística». Para Pacho queda demostrado lo que ya ha denunciado, en el pasado que «el Principado quería hacer caja con estos terrenos en vez destinar ese espacio para usos públicos». Ciudadanos apuesta por dedicar los terrenos a cubrir necesidades sociales como aglutinar todos los campus universitarios, ubicar allí el proyecto de la ciudad de la Justicia o construir un espacio multiusos. «Llevamos tiempo denunciando que la desafección de los terrenos era un indicador de las ansias de hacer caja. Tendremos que pelear porque los espacios sean públicos», valoró, casi con las mismas, el presidente del colectivo vecinal, Ramón del Fresno.