El alcalde de Oviedo considera «intolerable» la actuación del PP con las tarjetas 'blue'

«Actuaciones intolerables» por las que el «Partido Popular debe asumir su responsabilidad». Es la conclusión que sacó ayer el alcalde, Wenceslao López, sobre el resultado de la comisión de las conocidas como tarjetas 'blue', celebrada este miércoles.

El regidor municipal hizo estas declaraciones en la recepción a los miembros de la Unión Militar Democrática, celebrada ayer en el Ayuntamiento.

El alcalde no se anduvo con remilgos a la hora de calificar la trama de los permisos para aparcar gratuitamente en la ciudad: «Es un ejemplo más de los restos de veinticuatro años de gobierno popular donde se creían que lo público era una finca particular de ellos». Señaló, a renglón seguido, que es un caso más que «obedece al libertinaje absoluto» y que no respetó ninguna «normativa» ni «protocolo» para algo tan «elemental como dar permisos especiales de aparcamiento y circulación». Todo, según explicó el socialista, para dar margen al «servilismo», «amiguismo» y a la «irregularidad».

Apoyo al edil de Seguridad

Por su parte, la formación Izquierda Socialista de Oviedo mostró ayer su apoyo al concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, por «cumplir con su obligación» de impulsar la investigación que derivó en la comisión sobre la emisión de tarjetas para aparcar gratuitamente en la ciudad. Apoyo que también ha trasladado a los miembros de la Policía Municipal.

Izquierda Socialista de Oviedo, a través de un comunicado, denunció la actitud «insultante» del PP que «hace aún más notoria la actitud indecente de Gabino de Lorenzo y Agustín Iglesias Caunedo», a los que calificó como «maestros» de la política de la «prebenda y el favorín entre sus devotos seguidores».