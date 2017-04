El Ayuntamiento creará una campaña de información

La Concejalía de Seguridad Ciudadana está trabajando en la creación de una campaña de información pública para decir a los ciudadanos cómo deben actuar en caso de toparse con un jabalí. La cuestión no es baladí porque a pesar de que los suidos rehuyen la presencia humana no dejan de ser animales salvajes cuyo comportamiento es imprevisible. Ricardo Fernández coincide con los planteamientos del informe realizado por la Universidad de Oviedo para combatir a los jabalíes, elaborado por el catedrático de Biología, Carlos Nores. El documento recoge la prohibición de acercarse al animal, avisar a la Policía Local de su presencia, no asustarlos ni perseguirlos. Si se va acompañado de un perro, sujetarlo para que no corra tras el jabalí y la más importante de todas, no darles nunca de comer.