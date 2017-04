«Los concejales del PP ya no aguantan el olor a podre de su grupo municipal»

El Grupo Municipal de Somos no cree que la edil popular Elisa Fernández haya dimitido «por motivos profesionales», tal y como afirma en su carta de renuncia, sino que lo ha hecho por culpa del exalcalde y portavoz, Agustín Iglesias Caunedo. «Los concejales del PP ya no pueden aguantar el olor a podre y esta es la razón por la que se va. Asimismo, entendemos que ya no soporta pertenecer a un partido que mantiene como portavoz a un imputado que también da muy mal ejemplo a sus compañeros al no ir a trabajar, a pesar de tener una liberación a tiempo completo», según criticó la edil Andrea Álvarez a través de una nota de prensa. Asimismo, destacó que «ninguno de los actuales cargos tiene la autoridad moral para sustituirle en un hipotético relevo».

Por su parte su compañera de gobierno Cristina Pontón, de IU; fue mucho más cauta y destacó que Fernández tiene «más vocación didáctica que política». «Nos entristece que se vaya y más cuando tienen un imputado en sus filas».

El líder de Ciudadanos, Luis Pacho, le deseó «buena suerte» y la agradeció «haber sido una excelente compañera». «Elisa atiende bien a las peticiones de la gente y debemos reconocer el trabajo que ha desempeñado en el Ayuntamiento» a lo largo de los casi dos años de mandato.