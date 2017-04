El equipo de gobierno renuncia a eliminar la zona azul del entorno del HUCA

Ciudadanos tiene un objetivo claro: eliminar la zona azul de las avenidas Presidente Adolfo Suárez y Roma y crear aparcamientos de motos en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Sin embargo, el equipo de gobierno ha echado abajo la propuesta en la comisión de Urbanismo. Según explicó ayer el líder de este grupo municipal, Luis Pacho, el equipo de gobierno «no atiende a las peticiones de la gente». «La mayor parte de las personas que acude a este centro sanitario suele estar más de dos horas en él y por consiguiente tienen que bajar a cambiar el ticket del ORA o pagar la tarifa del parking, que en horas punta suele estar complejo». Desde el tripartito no han aceptado la propuesta, ya que tiene «un claro afán recaudatorio», valoró Pacho.

Desde Ciudadanos afirmaron también que en la avenida Presidente Adolfo Suárez aún no se han instalado los parquímetros e instan a los ovetenses a que no paguen esta tasa a través del móvil. «Los concejales nos han anunciado que instalarán estas máquinas próximamente, pero ahora este servicio no está funcionario», añadieron y al mismo tiempo resaltaron que instarán al Principado a colocar aparcamientos de motos.