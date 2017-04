«Un grupo de chicas no es un género musical, pensar eso es machista»

Ironía afilada repartida en diez canciones como zarpazos es lo que define a Las Odio, la banda salida de los subterráneos madrileño que esta noche llegará a La Salvaje para presentar su primer disco, 'Futuras esposas'. Con un estilo inclasificable y letras que juegan entre lo ingenuo y lo siniestro, se han presentado ante la escena musical dispuestas a romper clichés de género, empezando por el que las encasilla solo como una banda de chicas. Porque Las Odio lo que son es una mezcla de punk, garage y yeyé para bailar y pensar. «El activismo es compatible con pasárnoslo bien», dice Sonsoles. Esta noche la verán tras el bajo.

¿De dónde han salido?

Todas nos conocíamos porque tocábamos en diferentes bandas, en esa escena que llamamos 'infraunderground'. Nos teníamos bastante fichadas pero además nos conocíamos del colectivo Sisterhood, un colectivo con vocación feminista. Allí se trabaja organizando conciertos, actividades, fanzines, y toda esa cultura del 'do it yourself'. Activismo feminista desde el underground. Paula (voz) y Alicia (batería) decidieron montar una banda en la onda de 'riot grrrls', nos llamaron a Ágata (guitarra) y a mí y así empezamos. No somos más que un grupo de amigas que tocamos juntas.

Tocando por activismo feminista...

Y por diversión también. Creemos que es compatible. Por un lado nos inspiramos en todo lo que aconteció en Olimpya en los 90, pero entendemos que el activismo es compatible con la diversión. ¡Nos encanta pasárnoslo bien!

Y todo ha ocurrido como un vendaval...

Ha sido todo muy fugaz. Nuestro primer ensayo fue en septiembre de 2015, y al año ya estábamos grabando el disco. Pasamos un año componiendo canciones, evolucionando pero muy rápido. Pensamos en grabar un EP, pero como teníamos material suficiente para un larga duración nos animamos. La grabación fue también muy rápida, en tres días con la producción de Carlangas, de Novedades Carminha.

Sin dejar sus trabajos, por supuesto.

Lo compatibilizamos quedando por las noches. No estamos descubriendo ninguna novedad al poner de manifiesto la precariedad dentro de la industria musical. Es de las profesiones más difíciles para vivir.

¿Qué les dirían a aquellos que las llaman 'feminazis'?

Pues que nos parece genial. No nos parece ningún insulto. De todas formas, creo que quienes usan esa palabra se equivocan o no saben de lo que hablan. La reivindicación feminista y el nazismo son conceptos antagónicos.

Muchas veces han destacado otras bandas de chichas que han hecho lo mismo, ¿a qué achacan su éxito?

No lo sé. Quizás a la suerte de conectar en el momento y el contexto oportuno. Bebemos de muchas bandas de chicas que han estado mucho antes que nosotras durante muchos años defendiendo el mismo discurso o similar. Nosotras el feminismo lo tenemos integrado en nuestras vidas y en nuestro círculo, pero algo se está removiendo a nivel social. La gente se está empezando a cuestionar ciertas cosas que hasta ahora los sectores del poder les había impuesto.

Defienden esa igualdad de género, pero muchas veces las califican solo como una banda de chicas...

Hemos reflexionado bastante sobre ello. La imagen de un grupo de chicas es muy positiva, porque se visibiliza que somos chicas haciendo música. Lo que nos parece peligroso, grave y no deja de ser machista es que se entienda como un género musical. Nos han comparado con grupos de chicas con las que no tenemos nada que ver. Solo lo hacen porque somos mujeres.

Y en realidad Las Odio son una banda de...

Es la pregunta del millón. Las cuatro venimos de pasados y gustos musicales muy diferentes desde el yeyé al garage, grunge y post punk. Son estilos que han cobrado forma en el disco. Además componemos desde la libertad total. No sentimos la necesidad de un estilo de lo que nos sale de manera natural.