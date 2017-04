Los peligros del tráfico no están en el centro

Santa Marina de Piedramuelle, Trubia, La Bolgachina y Colloto. Son algunos de los puntos negros de Oviedo. En su mayoría próximos a paradas de autobús, carecen de pasos de peatones, aceras o arcenes cercanos y obligan a los ciudadanos a poner en riesgo su vida para cruzar. Ocurrió hace dos semanas en Trubia, en La Iglesia, donde dos niñas fueron atropelladas de forma accidental por un autobús cuando se dirigían al instituto.

En otras zonas, la mala visibilidad impide que los conductores vislumbren con suficiente distancia a los peatones y el incumplimiento de las normas de tráfico causa siniestros. «Si no ocurren más accidentes es porque los conductores llevan un ángel en la espalda», concluye a modo de resumen la presidenta de la asociación de vecinos de San Lázaro y Otero, María Teresa Martín.

En su zona, critica que existen dos puntos conflictivos en la calle Armando Collar y en La Bolgachina. «En la primera de estas vías, los coches invaden el carril de bajada de la vía Monticu para ir a San Lázaro y por las noches se producen rallies. En la segunda, ha habido infinidad de accidentes y para proteger las casas se han colocado barreras de protección, aunque algún que otro vehículo ya se las ha llevado por delante y después se han vuelto a reponer», añade. Reclama que los técnicos pongan soluciones antes de que ocurra una desgracia.

«Cuando pasamos caminando al otro lado del pueblo ponemos nuestra vida en peligro»

«Los conductores no ven a los peatones hasta que están encima del paso de cebra»

Quienes, por su parte, tienen muy claro cómo arreglar los problemas de seguridad son los vecinos de Santa Marina de Piedramuelle. Desde hace más de diez años esta localidad se encuentra dividida en dos: para ir al centro social o la iglesia hay que coger el coche. «Cuando queremos pasar caminando al otro lado del pueblo ponemos nuestra vida en peligro. Pedimos que el Estado, ya que la carretera es de titularidad nacional, construya una pasarela», solicita el presidente de la asociación de la localidad, Sergio Huerta.

Asimismo, explica que desde «La Pixarra hasta la curva antes de la parrilla Buenavista hay un punto negro y por consiguiente la gente tiene que ir caminando por la carretera, ya que no hay ni arcén».

En una situación muy parecida se encuentran los trubiecos, ya que desde el paso de cebra situado al lado de la parada de TUA del instituto hasta la puerta de la fábrica de armas no existe un carril por el que transitar. Resulta extremadamente peligroso. Los vecinos reclaman más medias de seguridad y que se declare la zona travesía urbana. «Este semana hemos mantenido una reunión con el director general de Carreteras, José María Pertierra, y se ha comprometido a hacer un estudio sobre la situación» que hay a lo largo de estos dos kilómetros, comenta el presidente de la asociación vecinal de Trubia, Toño Huerta. No obstante, pide que las soluciones lleguen más pronto que tarde para que no vuelva a ocurrir un accidente como el del 7 de abril, donde las primas C. F. Q., de 14 años, y M. D. Q., de 12 años , fueron atropelladas tras cruzar por el medio de la carretera al no existir en la zona un lugar donde puedan caminar los peatones.

Falta de visibilidad

La Corredoria es otro de los puntos negros. Se registra un gran número de accidentes a lo largo del año. Para la presidenta de la federación vecinal la zona, Maite Orozco, muchos de los siniestros se producen por la falta de visibilidad que hay en dos rotondas de la zona, ya que en los laterales de la vía existen coches aparcados. «En nuestro barrio hay dos lugares donde los conductores no ven a los peatones hasta que están encima del paso de cebra: son en la calle de El Cortijo y en la rotonda donde se va a unir a la AS-II».

De igual forma, Lourdes Mencía, de Colloto, y Ramón del Fresno, de El Cristo, solicitan un paso de cebra y una rotonda en sus respectivos barrios. «El próximo jueves tenemos una reunión del distrito cuatro y pediremos al concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, que instale un lugar de tránsito por el medio de la calzada a la altura del llagar Herminio. De esta forma, los vecinos que viven en la urbanización que hay debajo y viajen en autobús no tendrán que cruzar por la carretera».

Para Del Fresno, el problema de tráfico en los alrededores del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se encuentra en el entronque de las calles Ribera de Arriba con Julián Clavería y avenida de El Cristo. Por esta razón pide que se construya allí una rotonda.

Por eso, todos estos colectivos reclaman a las administraciones que adopten medidas para no tener que jugarse la vida cada día.