El hombre que escribe sonrisas

Una vez escuchó que en una remota zona del centro de Asia habitan unos pastores que doman a sus caballos con el canto. Otra, le contaron en un viaje que cada uno de los nombres de todos a quienes encontraba en aquellas tierras tenían un significado y el de la pequeña llena de vida que le acompañaba cada mañana sonaba a 'árbol joven de hojas tiernas de las que comen las cabras pequeñas'. Son dos, pero tras más de treinta años persiguiendo historias, el escritor Gonzalo Moure podría relatar muchas más. Porque esas son sus musas. «Mucha gente piensa que los escritores deben tener imaginación ante todo, pero lo que deben hacer es mirar la sonrisa de la muchacha y escribirla. Salid y empezad a escribir historias», alentó ayer a los estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Alfonso II.

Él mismo, dijo, no tiene una gran imaginación, lo que hace desde que con casi cuarenta años decidiera dejar su vida como periodista y comenzar a escribir cuentos y novelas es «ir a los lugares y contar las cosas que están ahí». Animó a los jóvenes a buscar sus propias historias misteriosas y a escribirlas, porque el Día del Libro en el Alfonso II sobrepasó la lectura. «No os pido que leáis, que es una forma de ver la vida. Lo que os pido es que seáis artistas y artista también es un voluntario en un campo de refugiados de Grecia. El siglo XX fue el de la lectura y este en el que estamos es el de la escritura. Vosotros podéis escribir una canción o un poema», empujó el escritor, que consiguió encandilar a los alumnos de un repleto salón de actos.

Esas aventuras que les contaba Moure sobre sus viajes más inspiradores consiguió que muchos de los presentes se animaran a hacer sus preguntas o reflexiones. Por qué unos personajes y no otros, por qué unas ciudades y no otras. Tras pensarlo la respuesta del escritor despertó aplausos, sobre todo en la parte trasera de la sala: «La chispa de la vida está entre las cabras», dijo.

No se olvidaron los alumnos de su proyecto en los campos de refugiados saharauis. Ese proyecto se llama Bubisher, como el ave que tiene fama de traer buenas noticias en Tindouf, y consiste en crear bibliotecas en esos campos de refugiados. Empezaron hace diez años y ya tienen tres bibliotecas y un bibliobus, una idea original de un niño, que como quienes ayer escuchaban, lanzó su reflexión en voz alta. «Si los niños no tienen libros, ¿por qué no enviamos un bibliobus?», se preguntó un pequeño en un colegio de Galicia hace ya una década. La frase fue para Moure reveladora y pronto creó esa asociación sin ánimo de lucro. De todas esas experiencias vividas en los campos de refugiados, Moure ultima un nuevo libro, 'El niño de luz de plata', un libro vertical, que no se empieza por atrás ni por delante, sino por arriba; un cuento bilingue, en español y en árabe, para todos quienes no pueden salir de aquel lugar.

Eso será lo que pronto podrán leer con la firma de Moure. Pero él también se llevó un libro con los relatos que los alumnos escribieron inspirándose en su libro 'El arenque rojo', una obra firmada con Alicia Varela para que los estudiantes escriban sonrisas.