El Ayuntamiento destinará cinco millones del remanente a gasto corriente

Después de estar casi dos años ciscándose en las 'leyes Montoro', en el paquete de normas que atan en corto el gasto de las administraciones y, en especial, de los municipios, 2017 tiene buenas noticias, aunque vengan de un fiasco. Las desgranó ayer el concejal de Economía, Rubén Rosón, al ser preguntado por los planes para gastarse buena parte (22,4 de los 43,3 millones de euros) del remanente de tesorería del año pasado. La primera, que el Ayuntamiento destinará algo más de cinco millones de euros a gasto corriente, a contratar personal (2 millones), a nuevos contratos y servicios y a aumentar las subvenciones. La segunda, que las inversiones, por algo más de 17 millones, ya no tendrán que están terminadas antes del 31 de diciembre. Y que no tengan que estar terminadas es una buena noticia: en los dos últimos años, el Ayuntamiento ha tenido que paralizar varias contrataciones de obras con cargo al remanente ante la imposibilidad de ejecutarlas, como marca la ley, dentro del mismo ejercicio presupuestario.

Las buenas noticias vienen, en realidad, de una mala. El Consistorio no fue capaz de ejecutar un solo euro de los 17 millones del remanente proveniente de 2015, lo que ha acabado por disparar el del año pasado. Tanto, que duplica ampliamente el resultado presupuestario ajustado, el superávit contable. Una consulta de Intervención al Ministerio de Hacienda, explicó Rosón, confirmó el fin de dos restricciones que, según la FEMP, han hecho que los municipios solo ejecutasen apenas el 20% de las inversiones con cargo al remanente en los últimos años. En Oviedo, puntualizó, el 25%, en 2015, y «cero», el año pasado.

Margen

«Logramos que el techo de gasto no sea una dificultad», celebró Rosón, «así le estamos diciendo a Montoro que ya basta de que ayuntamientos que tienen superávit no lo puedan gastar en las necesidades de sus vecinos» y que, romper la regla de gasto, «sea completamente legal». El edil destacó un nuevo contrato de información turística, la ampliación de las subvenciones a congresos y la compra de mobiliario y equipos para los centros sociales, las bibliotecas o la Casa de la Mujer, «servicios bajo mínimos, ya que el PP no les prestaba atención», resumió. Aunque la mayor parte del aumento del gasto corriente con cargo al remanente corresponde al personal de la Recaudación, con 1,2 millones, habrá otros cerca de 800.000 para contrataciones temporales de interinos por bolsas o acumulación de tareas.

El concejal de Economía dio ayer por cerrado el acuerdo entre los tres grupos -Somos, PSOE e IU- para la aplicación del remanente, anunció la inminente tramitación de la modificación presupuestaria y confió en aprobarla en el Pleno en el mes de mayo.

Rosón se mostró optimista. Estas cuarenta actuaciones, dijo, «permitirán la modernización de Oviedo y nos permitirán a dejar atrás ese Oviedo gris que no se movía, ese Oviedo viejo, y empezar a mirar a un Oviedo moderno que cubra las necesidades de su gente». Solo le quedó una sombra de duda, si el Ayuntamiento será capaz de gestionar la modificación presupuestaria ante la falta de personal. «Si nos levantaran la tasa de reposición», dejó en el aire.