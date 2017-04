«Nunca pensamos que alguien que va a la iglesia pudiese abusar de mi hija»

El acusado de agredir sexualmente de una menor, de entonces 15 años, en dos ocasiones en la parte trasera de un coche en el aparcamiento del Hospital Universitario Central de Asturias, se presentó ayer ante el juez, al igual que la víctima y su madre, que declararon como testigos. «Me duele el corazón al tener que recordar todo esto», lamentó la progenitora tras salir de la sala. Tanto ella como su hija conocieron al agresor en un templo evangélico de la ciudad. «Éramos amigas de la suegra de él», explicó. «Nunca pensamos que alguien que va a la iglesia pudiese hacer algo así. Hasta rezábamos por él porque nos comentó que tenía problemas con su mujer».

La agresión. El acusado agredió sexualmente a la menor en la parte trasera de su vehículo en los aparcamientos del HUCA. La pena. El Ministerio Fiscal pide para el agresor once años de prisión, el pago de una indemnización de 15.000 euros y no acercarse a la víctima durante cinco años. Nueva vista. El juicio se suspende hasta el 8 de mayo al no poder declarar el médico forense.

Madre y víctima se mostraron muy afectadas tras su paso por la Audiencia Provincial. La víctima, que ahora cuenta con 16 años, lleva a tratamiento psicológico desde que sucedieron los hechos, en diciembre de 2015. «Mi hija era virgen. Yo tenía otros planes de vida para ella y él le ha malogrado su vida y su dignidad», clamó desesperada su progenitora.

El agresor declaró el primero, aunque según la menor no dijo la verdad: «Presentó un justificante diciendo que ese día estaba trabajando pero miente». Unas palabras que fueron corroboradas por su madre.

El Ministerio Fiscal pide once años de prisión por agredir sexualmente a la menor en dos ocasiones. No obstante, aún habrá que esperar para que haya sentencia. El juicio, a puerta cerrada, se suspendió tras dos horas. Además del acusado y la víctima, declararon otros testigos. Quien no lo hizo fue el médico forense que examinó a la menor tras la agresión y redactó el informe pertinente, al encontrarse de baja. Una compañera acudió en su sustitución pero el juez entendió que debía de ser la misma persona que examinó a la menor la que ratificase el documento. Por ello, la vista se reanudará el próximo 8 de mayo a las diez de la mañana en la misma sede judicial.

La vista comenzó con una hora y media de retraso al coincidir con otro juicio en hora y sala, estaba prevista que comenzase a las diez de la mañana. Media hora antes, llegaba la menor acompañada de su madre y su abogada. Su agresor ya estaba en la Audiencia Provincial pero en ningún momento entablaron contacto visual. La pequeña esperó, sin separarse de su progenitora, en las dependencias inferiores del edificio mientras que su presunto agresor lo hacía en los pasillos de la propia Sección Tercera, en una planta superior. Tampoco coincidieron en sede judicial, una vez iniciada la vista, un biombo hacía de protección entre víctima y agresor.

Triste y rara

El día que la Fiscalía fecha la primera agresión a la menor, el 3 de diciembre de 2015, la niña no dijo nada a su madre por miedo a que la regañase, según recoge el Ministerio Público. «Vi a mi hija triste y rara como que quería llorar», recordó la madre.

Ese día, dada la amistad entre las familias que se habían conocido en la iglesia evangélica, la menor llamó sobre las dos de la tarde a la esposa del procesado. Le comentó que se encontraba en la estación de autobuses de Oviedo, donde había quedado con su madre tras una excursión del colegio, pero como no podía recogerla le pidió que la fuera a buscar. Quien apareció fue el agresor. En vez de dirigirse al domicilio de la pequeña, condujo hasta el estacionamiento del HUCA . Allí, según la acusación pública, pidió a esta que se trasladara a la parte trasera del turismo para «hablar tranquilamente». La menor obedeció pero «una vez que ambos estaban en los asientos traseros, el procesado abusó sexualmente de ella».

La segunda agresión se produjo unos días más tarde, cuando el procesado se acercó de nuevo con su coche hasta el colegio de la joven. Cuando salió de clase, se ofreció a llevarla a casa. Y por segunda vez, a pesar de la insistencia de la joven de que no quería ir, volvió a aparcar en el centro hospitalario de La Cadellada. «Allí el procesado paró el turismo, la hizo pasar a la parte trasera y volvió a abusar sexualmente de ella», sostiene la Fiscalía. La madre de la víctima conoció lo sucedido tres días después, cuando su hija decidió contárselo, y presentó la denuncia. El juicio se reanudará el próximo 8 de mayo.