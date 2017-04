«En los procesos participativos los números no cuentan»

Carmen Espinar es profesora de cursos sobre presupuestos participativos y ha liderado diferentes procesos: desde el que guió en Mejorada del Campo, a las afueras de Madrid, al que desde hace dos años se desarrolla en la Universidad Complutense de Madrid, pasando por experiencias en algunos distritos de la capital española. Todo ese bagaje fue el que transmitió ayer en la jornada sobre presupuestos participativos organizada en el Auditorio.

-¿Pueden llegar al éxito estos presupuestos?

-Hay una visión de lo que es la participación, desde mi punto de vista, equivocada. No puedes usar los mismos criterios para valorar los procesos participativos que cuando valoras los procesos de la democracia representativa, porque no son lo mismo. Si estamos pensando en la democracia representativa, todo el proceso es a base de votaciones cada cuatro años. En el proceso participativo no puedes pensar que como no tengas una cantidad de gente que acuda a los espacios participativos es un fracaso.

-Necesitan paciencia...

-Los procesos participativos requieren tiempo y lo más importante es que se empiecen y que lo hagan con las bases para que ese comienzo sea positivo. Hace falta para ello hacer uso de la creatividad. Necesitas gente que haga propuestas asequibles. Uno de los problemas es que la mayoría de la gente no sabe que sabe. La gente asume en el proceso sus propios saberes.

-¿Dónde están los problemas?

-Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Cuando empiezas un proceso participativo lo haces con una historia y es importante un autodiagnóstico inicial para conocer el punto de partida. Cada cual tiene que ceder muchas cosas. Los políticos tienen que saber ceder poder político y eso hay que estar dispuesto a hacerlo y ser valientes. Por otra parte, los equipos técnicos deben entender que el saber técnico no es el único válido para hacer las cosas, que el saber ciudadano también es compatible. Y la ciudadanía también tiene que saber cambiar cosas y no estar siempre representando al resto de los vecinos. Las asociaciones que llevamos mucho tiempo luchando tienen que asimilar eso. Además, las asociaciones y ciudadanos tienen que estar abiertos cuando hacen propuestas. La propuesta deja de ser mía en cuanto la hago, a la gente le gusta ser propietaria y además no quiere que la cambien. Todos tenemos que aprender.

-¿Cómo ve el caso de Oviedo

-Se va a comenzar un proceso participativo casi al mismo tiempo en que se inicia la organización del municipio en distritos. Eso está bien, pero va a tener también sus dificultades. La cuestión fundamental es que al comienzo habrá dificultades, pero eso no nos tiene que parar y no podemos pensar que es un fracaso. El primer paso es importante y hay que darlo con valentía y sabiendo que probablemente en el primer ciclo no vas a conseguir lo que esperas. Eso lo dejamos claro. Al principio no va a ser así. No hay que hacer caso a los números, en los procesos participativos no cuentan.

-¿Ni siquiera un mínimo para legitimar decisiones?

-Las decisiones se legitiman en el propio proceso siempre y cuando hagas un proceso abierto, que esté autoreglamentado, con las normas puestas en el propio proceso por la ciudadanía. Así vas a hacer que la ciudadanía se sienta más implicada y eso es importantísimo porque si la gente no hace el proceso suyo, la pelota siempre va a estar en el tejado del Ayuntamiento.

-¿Cuál diría de sus experiencias que es la más fructífera?

-Todas y sigo aprendiendo. Cada proceso aporta cosas. Diría que el trabajo en la Universidad Complutense de Madrid tiene elementos diferentes. En la UCM toda la comunidad es quien decide. Te encuentras con unos debates muy interesantes.