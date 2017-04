El sindicato policial Sipla acusa al equipo de gobierno de ningunearle

El Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (Sipla) anunció ayer que rompe relaciones con el equipo de gobierno, después de que el concejal de Personal llevase a la Mesa General de Negociación el reglamento de servicios extraordinarios de la Policía Local y este no fuese aprobado «por la falta de voluntad política del equipo de gobierno y los reparos del sindicato CC OO». Fuentes del sindicato destacaron que se trata de un «absurdo». El reglamento era fruto consensuado del trabajo que el propio Ayuntamiento pidió al sindicato y ahora «la propia administración» lo lleva «a una mesa de negociación compuesta por administración y sindicatos y no se consigue aprobar». Para remate, a otro sindicato, CC OO, «un número mínimo de cinco horas extraordinarias para un servicio en día de descanso le pareció excesivo».

El sindicato policial mayoritario expresó «su total indignación y perplejidad ante las maniobras del gobierno municipal» para hurtarles su representatividad, al llevar asuntos que, como el reglamento de servicios extraordinarios, son exclusivamente de funcionarios, «a la mesa general de negociación de materias comunes» en un «hecho totalmente irregular e ilegal», que estudian llevar a los tribunales.

El «agravio» es «recurrente ya que la mesa de negociación de funcionarios no se ha convocado ni una sola vez desde su constitución, ni siquiera para la aprobación del acuerdo horario de la Policía Local». No es baladí. En la de asuntos generales no está representado Sipla, pero el equipo de gobierno metió a Afiao, en una decisión recurrida ante los tribunales aún.