Un año de prisión por acceder a una red social ajena sin permiso

Los dos acusados, un padre y su hijo, por haber entrado en el perfil de una red social de un tercero sin su consentimiento reconocieron ayer ser autores de los hechos que se les imputaban. Llegaron a un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y la acusación particular y fueron condenados a un año de prisión por un delito contra la intimidad tras haber robado de esa red algunas fotografías del denunciante, una expareja de la actual mujer del procesado. Tras obtener esas imágenes, las colgaron en una red social del más joven de los acusados junto a comentarios ofensivos.

El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente una pena de tres años de prisión para cada uno de los procesados. También el pago de una indemnización de tres mil euros. Tras reconocer los procesados su responsabilidad en los hechos, la condena bajó a un año de cárcel para cada uno y al pago de una indemnización, también rebajada hasta los 2.500 euros. No obstante, al no tener ninguno de ellos antecedentes, las partes no se opusieron a la suspensión de la condena.

Los hechos por los que ayer se sentaron en el banquillo de los acusados se remontan al 1 de octubre de 2015. Ese día, los dos procesado accedieron al perfil personal de Facebook del denunciante. Lo hicieron sin su consentimiento para cogerle varias fotografías. Posteriormente las publicaron en la cuenta personal de Facebook del hijo.

Acompañaron las fotografías, según la acusación del Ministerio Público, con comentarios ofensivos. El escrito de acusación del fiscal recogió alguno de ellos, con faltas de ortografías incluidas: «Identifícate con esta foto maricona que eres clabado jajajaja», «pedazo maricona qué pintas» o «balla estilizo princesita del alma abla esta persona de vergüenza hacia su hija pero berguenza le tenia que dar a el las pintas de zorra mala y guarra askerosa que solo te falta verte en el campillín enseñando peinar jajajaja kien rie ultimo rie mejor».