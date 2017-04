Sánchez Ramos pidió a la Policía Local que investigase al gerente de Cultura por robo

El presidente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC) y concejal del ramo, Roberto Sánchez Ramos (IU), requirió a la Policía Local que investigase si el nuevo gerente de la fundación municipal, Roberto Sancifrián, cometió un robo en un despacho de otro técnico de la propia concejalía. El concejal reconoció ayer su «intervencion en este asunto» pero matizó que se limitó «a formular un requerimiento para que los responsables de seguridad de las instalaciones municipales levantasen un atestado, a efectos de preservar lo mejor posible los derechos de todas las personas implicadas», sostuvo.

Los hechos trascendieron ayer cuando el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña, preguntó en comisión al concejal de Personal, Iván Álvarez (IU), si había abierto algún expediente por estos hechos contra el nuevo gerente de la FMC. La pregunta no era baladí. La Policía Local descartó la existencia de un robo o un hurto, porque sencillamente no faltaba nada del despacho ajeno donde penetró Sancifrián, pero ello no impedía que se hubiese abierto desde Personal un expediente. El concejal responsable lo negó.

Según confirmaron fuentes municipales, en marzo, el entonces aún solo técnico de Cultura acudió a las oficinas del teatro Campoamor para recoger unos papeles que creía haber dejado en su despacho. Tras rebuscar allí, cayó en la cuenta de que podían estar sobre la mesa de otra compañera. Cuando estaba en el despacho de esta, fue sorprendido por el tercer técnico de Cultura. Fue este quien advirtió a la 'dueña' del despacho de la intromisión.

Sánchez Ramos explicó que actuó a instancias de esta funcionaria pidiendo una investigación a la Policía Local, cuyas conclusiones «están en poder del alcalde». En ellas, Sancifrián reconoció que había entrado en el despacho sin pedir permiso y la Policía Local concluyó que «no faltaba nada». El concejal insistió en que se vio impelido a actuar a instancias de esta funcionaria que se vio «violentada por un hecho que ella no había consentido previamente».

Cosas extrañas

Este caso se suma al enrarecido ambiente de la Fundación Municipal de Cultura. En ella se cruzan una denuncia por parte de un técnico sobre irregularidades en las cesiones de los teatros municipales que aún no tiene respuesta municipal más de medio año después, con las resistencias de Sánchez Ramos a cubrir el puesto de gerente de la fundación.

Pese a que IU pactó que fuera designado por concurso durante el pasado mandato, ha tenido que ser un juez el que obligue al Ayuntamiento a completar la selección del gerente este año. Roberto Sancifrián superó a los otros dos aspirantes en marzo, pero Sánchez Ramos anunció de inmediato que modificaría los estatutos para eliminar el puesto de forma inmediata. Aún la semana pasada, cuando la junta de gobierno procedió a oficializar el nombramiento, Sánchez Ramos se abstuvo en solitario, incluso mientras su compañero Iván Álvarez votaba a favor.

Fuentes del equipo de gobierno aseguraron que el alcalde ha advertido en dos ocasiones a Sánchez Ramos de los riesgos de la deriva que estaba tomando frente al requerimiento del juzgado.