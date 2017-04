El asesino del profesor de Meres no saldrá de la prisión de Villabona

La familia del profesor del colegio Meres Isaac González, asesinado brutalmente por su exyerno hace catorce años en su casa del barrio de Teatinos, muestra "alivio y tranquilidad" con la última decisión judicial que ha conocido hoy mismo y que rechaza el segundo permiso penitenciario reclamado por el condenado. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha rechazado el permiso de salida que inicialmente fue concedido el pasado noviembre por la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Villabona y que accedía a que el condenado estuviera cuatro días fuera de prisión.

La familia, representada por el abogado Alejandro Riera, y el Ministerio Fiscal se opusieron a ese segundo permiso. Además, los familiares aseguraban vivir atemorizados pues el autor del crimen ha tratado de anular, en los últimos meses, la orden de alejamiento que tiene de sus víctimas. También intentó que el límite de distancia se redujera a doscientos metros.

El pasado noviembre, la familia de Isaac González se enteró por casualidad de que el asesino saldría de prisión. Condenado a cuarenta y un años de cárcel tras matar brutalmente con un hacha a su exsuegro en el garaje de su casa de Teatinos y retener posteriormente en la vivienda a su exmujer, a los dos hijos de ambos y a su suegra, había recibido la aprobación para un permiso penitenciario. No era la primera vez que intentaba salir de la cárcel, pero sí que recibía el visto bueno de la Junta de Tratamiento de Villabona. La familia trató de alegar a esa decisión, pero no llegó a tiempo, en el segundo intento sí lo ha hecho. No obstante, el auto no es firme y el asesino puede recurrir la decisión.