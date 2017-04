Sánchez Ramos acudió a la Policía para «preservar los derechos» de las partes

No hubo denuncia por robo, sino que el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, insistió ayer en que acudió a la Policía Local al conocer por parte de una trabajadora de la Fundación Municipal de Cultura, que otro técnico de la misma, Roberto Sancifrián, hoy su gerente, había entrado en el despacho de la primera por la tarde y «sin permiso previo». «Una vez que tengo la información, formulé un requerimiento a la Policía municipal para que levantara un atestado para preservar lo mejor posible los derechos de las personas implicadas» en el allanamiento del despacho. «La Policía realizó los trabajos pertinentes y se los entregó al alcalde. Son datos estrictamente privados y todavía están en curso», señaló, aunque los agentes han confirmado que no se había sustraido nada del despacho.

El asunto se enredó por la oposición del concejal y de parte de los técnicos de la FMC a que la entidad tenga un director-gerente. Un rechazo que retrasó el concurso, hasta que este año un juez, a instancias de uno de los aspirantes, acabó por obligar al Ayuntamiento a completar la selección. Roberto Sancifrián superó a los otros dos aspirantes en marzo, pero Sánchez Ramos anunció de inmediato que modificaría los estatutos para eliminar el puesto de forma inmediata. Y empezará hoy mismo: «Mañana (por hoy) la junta de gobierno lleva un acuerdo: iniciar los trabajos necesarios para la modificación los estatutos de la FMC», anunció el edil de IU. El concejal recordó que la modificación en trámite de la Relación de Puestos de Trabajo «establece que no existe la figura de gerente, por lo tanto los estatutos van en consonancia con la decisión política de que no haya gerente». Sánchez Ramos no pudo dar un plazo concreto para la aprobación de los nuevos estatutos, tan solo que estarán listos a la mayor brevedad posible y pondrán al frente de la Fundación Municipal de Cultura a un jefe de servicio, «no necesitamos altos cargos». El concejal ironizó con que «un juez nos dice que no podemos meter 70 personas a trabajar porque rompemos el techo de gasto. Se pueden robar millones en el Isabel II y no meter gente a trabajar. Hacemos caso al juez, metemos un gerente por 68.000-70.000 euros al año, pero este gobierno estima que necesitamos trabajadores públicos para la ciudadanía, no generales».